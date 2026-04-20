美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

示意圖。Image by vivienviv0 from Pixabay

擁有數十年農場烹飪經驗，並曾多次現身美食頻道(Food Network)與戶外頻道(Outdoor Channel)「鑄鐵牛仔」(Cast Iron Cowboy)節目的資深廚師羅林斯(Kent Rollins)，近日針對現代人的生活習慣發出呼籲：「在餐桌前放下手機」。他認為，這種數位分心的習慣正奪走珍貴的家庭連結。羅林斯強調，餐桌不只是吃飯的地方，更是凝聚家庭力量、分享愛與歡笑的地方，因此，呼籲重拾謝飯禱告與深度交流的家庭時光。

根據紐約郵報(New York Post)報導，「現在不論是在餐廳還是家裡，坐在餐桌旁的人，手裡拿著手機的時間比拿叉子的時間還多，」羅林斯在接受「福斯數位新聞」(Fox News Digital)專訪時表示。他深信，重拾不受數位干擾的用餐時光，能有效強化家庭與社區向心力。羅林斯感性地說，「如果我們能重新聚在桌邊，脫下帽子、手牽手，為每天獲得的恩賜向上帝致謝，也感謝準備這頓飯的雙手，美國會因此變得更好。」

隨著現代生活節奏加快與科技主導日常，他建議回歸傳統的用餐習慣，認為這將帶來深遠意義，「這樣的文化已逐漸消失，但我們應該重新回到餐桌上，」他說。根據YouGov去年的調查結果顯示，雖然約55%的美國人表示會與家人共進晚餐，但其中63%的人在用餐時會一邊看電視、28%的人會使用手機，僅有41%的人表示會在餐桌上與其他人交談。

對羅林斯而言，餐桌從來不只是吃飯的地方，他回憶母親曾說一句話，「支撐起餐桌的不是桌腳，而是圍繞在桌邊的家人，」因此，他強調，這代表用餐時應將手機放入口袋，專心享受美食並心存感激。

回首過往，羅林斯表示最深刻的記憶莫過於主日禮拜後的晚餐時光，全家人擠在廚房共同備餐。無論是剛出爐的燉牛肉(pot roast)、脆皮炸雞配馬鈴薯泥或是豆子、麵包與厚皮水果派(cobbler)，「大家坐在一起，那就是家。」他補充，這些時刻不僅是填飽肚子，更是在與人的連結中獲得力量，「你分享故事、分享歡笑，也分享了愛。」