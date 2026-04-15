獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

示意圖。Image by Nino Souza Nino from Pixabay

國家廣播公司 (NBC) 女主播葛瑟瑞 (Savannah Guthrie) 的母親南茜 (Nancy Guthrie) 疑遭綁架、已失蹤兩個多月，至今下落不明。據統計，50歲及以上美國人約有21%獨居，對許多人來說，這是種自由自在、平靜的生活方式；但獨居也潛藏風險，日常習慣可能向外界透露某些訊息，讓歹徒能伺機找到下手之處，而單人家庭往往無意間符合了所有條件。

Backyard Garden Lover網站指出，雖然多數人會裝上門鎖、警報與監視器，但真正的破綻往往來自日常行為；無論是停車方式、應門時機，甚至從街上望去房屋的樣貌，這些細節都可能透露出屋內只有一人。以下為14個可能暴露獨居的細微習慣，以及如何簡單打破這些模式，在享受獨居時，也能確保自身安全。

1. 總是在同一位置停車

若有專屬停車位或車道，每天以相同方式進出是人之常情。研究顯示，30%的住宅竊盜案發生在白天。若一輛車總是在傍晚出現在同一位置，並在早晨消失，這便暗示是「一人一車」的家庭，顯示白天屋內無人。

為此，只需稍作調整。若空間允許，每天將車停在略微不同的位置，一天停得離車庫近些，隔天則停在車道更遠處；若有雙車位車庫，可輪流使用左右兩側，營造出活動更頻繁、作息更難預測的假象，這將使旁人難以斷定僅有一人出入。

2. 每日保持固定作息

多數人每天大約在同一時間出門，但當獨居時，這種作息就更加明顯。若每周一至周五上午7:45出門、下午5:30返家，便為監視的歹徒創造了明確的作案時機。犯罪分子往往鎖定規律性，而獨居通勤者的作息是最容易被追蹤的模式之一。

盡可能調整出門與返家時間，即使是微小的變動，如某天提早10分鐘出門，或回家前順道辦點事，都能打破這種規律。若偶爾在家工作，不妨將車停在車道上，或利用智慧照明營造白天有人的狀態。

3. 戶外疏於維護

生活忙碌時，打理庭院是最容易被忽略的家務之一，將修剪草坪或樹叢排在待辦清單的最後，然而長時間雜草叢生的庭院可能成為危險訊號；過高的草叢、泛濫的雜草以及疏於維護的景觀，都可能暗示只有一個人能處理戶外工作。

無需擁有完美的草坪才能展現安全感，關鍵在於營造出有人居住且積極維護的外觀印象。若無法兼顧所有事務，可考慮請人來處理割草等較繁重的工作；即使是拔除前門附近幾株雜草或清掃門廊等小動作，也能顯示這處房屋受到照料與看管。

4. 應門過於迅速

當門鈴突然響起，本能會立刻查看是誰，但每次都在幾秒內開門，可能會暗示家中只有一人。在多人家庭中，通常需要片刻時間才有人走到門口，或者有人會喊：「我去開門！」

與其匆忙起身，不如在走向門口前稍作停頓；利用這段時間查看視訊門鈴畫面，或透過門眼確認來訪者身分。這不僅能延遲應門時間，也有機會評估狀況；若是陌生人，可以決定是否開門，或隔著門或攝影系統與對方交談。

5. 郵件與報紙堆積

滿溢的信箱或門廊上堆積的泛黃報紙，無論是否單身，是家中無人的最大標記。對有心的觀察者來說，這代表屋主可能外出度假，或是個被生活壓得喘不過氣、沒有每天收郵件的單身人士，成為容易下手的目標。

將收取郵件列為每日不可或缺的例行工作，便是簡單解決之道。下班回家後立即取信，或將其列為早晨的第一項任務；若需出遠門，可請郵局暫存郵件，或委託值得信賴的鄰居代為收取。整潔的門廊與空空如也的信箱，會讓人覺得屋內有人且十分留心。

6. 照明模式過於固定

人類是習慣的動物，天黑時會打開門廊燈，睡前則會關掉。只要有人盯著房子觀察幾晚，就能輕易透過燈光掌握屋主作息。如果每天完全在同一時間，以相同的順序開關燈，顯示只有一個人依固定模式生活。

此時新的居家安全系統便是最佳幫手，以智慧插座或燈泡來隨機調整照明時間表；可設定它們每天在不同時間開關，甚至透過手機遠端控制。讓不同房間的燈光在整個晚上交替亮起，會營造出屋內有多人活動的繁忙氛圍。

7. 過早或過晚將垃圾桶拿出去

若每周都在固定且可預測的時間將垃圾桶或回收桶搬到路邊，會強化獨居的印象；這雖是細微之處，卻會加深潛在竊賊對整體情況的判斷。

試著改變將垃圾桶搬到路邊的時間。若可行，等到垃圾回收日的當天早上再處理，而非前一晚。另一招是偶爾多放一個幾乎空的垃圾桶；多個垃圾桶能營造出大家庭的印象，打亂他人的推測。

8. 在社群媒體過度曝光

在網路上分享生活，對許多人已成家常便飯。上傳獨自健行的照片、在最愛的咖啡廳打卡，或是抱怨生病獨自在家；雖然感覺只是在跟朋友聊天，但可能正將自己的狀態和位置曝露給陌生人。犯罪分子常利用社群媒體鎖定目標，藉此掌握受害者的作息及不在家時段。

檢視所有社群媒體的隱私設定，並將分享範圍限制在認識且信任的人。避免即時發文，與其分享正外出跑步，不如在安全返家後再上傳照片；保持模糊，勿發文表示自己「獨自在家」，即使只是開玩笑也不宜。

9. 夜晚未拉上百葉窗或窗簾

夜晚在客廳放鬆身心固然愜意，但若窗簾大開，無異於將生活攤在他人眼前。若路人能清楚看見沙發上只有一人、正在觀看的電視節目，以及家中整體佈局，不僅讓他們掌握屋主夜間作息，更證實是獨自在家。

將拉上百葉窗或窗簾，納入夜晚例行工作；只要天色一暗就立刻做，這個簡單的舉動能保護隱私，防止任何人窺探室內。白天使用薄紗窗簾是個不錯的折衷方案，既能讓光線透入，又能遮擋路過者視線。

10. 總是使用前門

若有車庫或側門，卻只使用前門，便形成極易被預測的進出模式；觀察者很快就會發現所有活動都集中在同一個地點。在多人家庭中，不同成員會根據停車位置或便利選擇不同的門進出。

若有其他進入住宅的途徑，如車庫、側門或後門，可交替使用。這項日常習慣的小改變，能讓行蹤更難被預測，營造出多人透過不同入口進出的錯覺。

11. 過於安靜的住宅

一間始終寂靜無聲、聽不到交談聲、音樂或電視聲的房子，是僅有一人居住的另一跡象。雖然或許享受這份寧靜，但完全缺乏聲響會讓住宅顯得空蕩，或像是僅由一與外界隔絕者居住。

無需全天候大聲播放音樂，但居家時讓收音機或電視保持開啟，能營造環境音效，使房屋看起來有人居住，尤其在夜晚更應如此。從窗戶飄出的談話聲或音樂聲，暗示著活動與人的存在，讓那些尋找容易下手目標的人，降低其吸引力。

12. 高談獨居狀況

在院子裡打電話，或隔著圍籬與鄰居交談時，很容易忘記聲音會傳得很遠。隨口說出「既然只有我一個人」或「整個周末都獨自在家」之類的話，可能會被不希望聽到的鄰居聽見；雖是無意，卻直接證明了獨居的事實。

在戶外或靠近敞開的窗戶時，請留意談話內容。關於居住狀況的討論，最好留待安全的室內，或在更私密的環境中進行。

13. 從不接待訪客

一間似乎從無人造訪的房子，會格外引人注目。如果車道總停放一輛車，且從未見親友進出，會強化獨居的印象。犯罪分子不希望有目擊者，會尋找支援網絡較弱或根本無外援的目標，這類人較少有人會來關心。

即使是居家型的人，也試著偶爾邀請朋友來訪。若訪客稀少，也可製造訪客存在的假象；請朋友在上班或附近辦事時，將車停在車道上幾小時。僅是另一輛車的出現，就足以讓潛在的觀察者三思。

14. 缺乏開關窗戶與周邊活動

在多人家庭中，通常會有人在屋內外走動，如倒垃圾、開關窗戶，或暫時出門辦事。當獨居時，這些隨意的周邊活動往往就消失了，一棟沒有明顯戶外活動的房子，看來便顯得疏於打理或監控不足。

養成每周繞著住處走一兩次的習慣，確認窗戶已上鎖、大門關好，且周遭一切如常。即使只是快速澆花一兩次或打掃門廊，也能傳達出有人關注房屋外部的訊息。