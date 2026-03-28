美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

網友分享美國藥局發放的橘子藥瓶多元用途。藥局示意圖，非新聞事件圖。(路透)

近期一名旅居美國的華人網友「小菇涼在美國」在社群平台小紅書上分享日常生活觀察，指出在美國藥局領藥時常見的橘色小藥瓶，其實用途遠不只裝藥，引發大量網友討論。貼文曝光後，不少人直呼「原來這麼好用」，甚至有人懊悔過去丟掉太多，「感覺損失了一個億」。

該名網友表示，在美國生活久了，家中累積許多橘色藥瓶，原本覺得佔空間，沒想到實際使用後發現用途相當廣泛。她整理出多種實用場景，包括旅行時可收納牙線、棉花棒或耳塞，因瓶身密封性佳，不易外漏；居家方面則能收納耳環、戒指、髮夾與橡皮筋等小物，避免遺失。此外，也可作為隨身迷你藥盒，或車內應急包，放入創可貼、止痛藥與硬幣等物品。

除了該名網友分享的用途，留言區更激發出各式創意應用。有網友指出，藥瓶非常適合裝硬幣，也有人用來收納寵物用品，如貓咪鬍鬚或糞便檢體；還有人分享可裝魚飼料、咖啡豆、種子甚至露營調料，成為戶外活動的便利工具。另有使用者表示，旅行時用來分裝洗髮精、護髮素或乳液，既輕便又不易滲漏。

不過，也有部分網友提出不同看法。有留言提醒，藥瓶可能殘留氣味或材質不適合長期裝食物，建議僅用於非食用物品；也有人反映瓶蓋設計為兒童防開啟機制，較難打開，使用上略顯不便。另有網友提到，部分人對藥瓶有心理聯想，認為不適合重複使用於日常生活。

「小菇涼在美國」也提醒，若要再利用藥瓶，應先撕除標籤並徹底清洗，以確保安全與衛生。此舉同時也涉及個資保護，避免個人醫療資訊外洩。

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