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種下種子卻都不發芽？溫度、澆水量都是可能原因

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種下種子後卻遲未等到發芽的原因有很多，種子種太深、澆水量不對都是可能原因。種子發芽示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nora Jane Long）
種下種子後卻遲未等到發芽的原因有很多，種子種太深、澆水量不對都是可能原因。種子發芽示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nora Jane Long）

栽種時將種子種入土壤後必定很期待發芽，但一天天過去卻都未見綠芽蹤影，植物遲遲不發芽的原因很多，包括種子種太深或澆水量不對。Real Simple報導園藝專家點出種子不發芽的六項常見原因，並提供園藝愛好者解決方法。

1. 時間不夠久

有些植物種子種下一周內就會發芽，例如番茄和羅勒，但也有要過一陣子才發芽的，如胡蘿蔔要約三周才發芽，歐芹、薰衣草和胡椒也是如此。種子公司Ferry-Morse的園藝專家希爾斯（Rebecca Sears）說，種子包裝袋上有很多重要資訊，包括最後一次霜凍前幾周播種、移植後多久成熟和多久開花和收成，栽種前應詳細閱讀。

2. 種子種太深

園藝資訊網站Wyse Guide的創辦人懷斯（Kaleb Wyse）說，種子本身含有在土裡發芽所需的一切，但最初的根和幼苗非常嬌嫩和細小，若種太深，要長到土壤外接觸陽光和空氣的能量會不夠，因此會死在土壤下，因此栽種前應詳閱包裝上的說明，大多數種子只需種在土壤表面下四分之一英寸即可。

3. 澆水過多或不足

草坪養護公司Sunday自然科學經理瓦倫蘇拉（Teri Valenzuela）說，種子需要適量的水分，澆太多會淹死種子並引發土壤真菌性病害的「猝倒病」（damping off），澆水太少則會讓種子在發芽前就乾枯。瓦倫蘇拉建議用底部澆水或盆底澆水法來保持土壤有均勻的濕潤度，只需將育苗盤放在有淺水的托盤中，讓水分從底部向上滲透即可。

4. 溫度太低

溫度在發芽過程中扮演關鍵角色。懷斯說，若土壤溫度太低，種子恐無法接受發芽訊號，可以試著使用種子育苗加熱墊，加熱電能維持在較低的溫度，溫和加熱土壤，提供種子發芽需要的條件，待種子發芽後就能移除加熱墊。

5. 用錯土壤

希爾斯說，室內植物育苗時使用錯誤的土壤會造成潛在問題，包括排水不良、疾病風險或營養失衡，她建議使用專為育苗配製的排水良好的土壤混合物，能讓種子更容易生根發芽、幼苗更有效生長。

6. 種子太老

若上述五點都符合或避免且等了夠長的時間種子卻仍未發芽，那可能就是種子太老或已經壞掉了。每種種子都有保存期限，若過了最佳時間就較不容易發芽，懷斯說有些種子可以放上好幾年，有些則只能保存一、兩季，種子放的時間越久，發芽出現問題的機率就越高。

若想確認發芽率，懷斯說可以將十顆種子放在一張濕的廚房紙巾上，再將種子和濕紙巾放進密封袋中，過幾天後觀察袋裡的種子有幾顆發芽，如果只有一、兩顆，表示發芽率只有10至20%，這代表要更換種子；理想情況下，一批種子的發芽率應該要有50%。

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