過敏季節提早到 專家：別等症狀發作才採取行動

3月20日春天正式開始，也預示惱人的花粉症又來了，打噴嚏、眼睛發癢到流鼻水等，全國許多人都受到這個季節性過敏症狀影響；示意圖。（圖／123RF）

3月20日春天正式開始，也預示惱人的花粉症又來了，打噴嚏、眼睛發癢到流鼻水等，全國許多人都受到這個季節性過敏症狀影響。

據媒體 Independent 指出，美國大多數地區的民眾從3月開始就出現花粉症，但專家表示，今年多數地區呈現暖冬現象，提前到來的溫暖天氣促使植物提前開花及釋放花粉，說明了芯粉過敏季節提早了步伐。

即使在東北部及中西部部分地區仍然可以看到積雪，但樹木、草以及其他植物的花粉，已經在空氣中傳播，引發打噴嚏、眼睛發癢、流鼻涕等種種過敏症狀。

幾乎所有專家都敦促有花粉過敏的人必須提早做好準備，切勿不要等到症狀發作才採取行動，因為這個時候花粉開始進入高峰期。

健康專家敦促過敏患者提前做好準備，而不是等到症狀發作才採取行動。如果在過敏原暴露高峰期之前開始使用非處方抗敏藥片，以及用生理鹽水噴劑噴鼻，是可以幫助控制症狀。對許多人來說，提前用藥比症狀發作時用藥更有效。

「過敏與氣喘網路」」(Allergy & Asthma Network)醫學顧問委員會的古普塔醫生(ayel Gupta)表示， 如果等到症狀非常嚴重時才採取行動，會辛苦得更長久。

除使用藥物治療外，一些簡單的居家措施及日常的習慣也能發揮作用。例如在花粉濃度高的日子裡，可關上室內門窗及使用空氣清淨機：在戶外活動後淋浴，這些都可以減少花粉進入室內空間。因為打開窗戶會讓過敏原飄進室內，不管人或寵物在戶外活動後，身上也都可能沾染花粉。

另一位過敏症專家施賴伯醫生(Rachel Schreiber) 指出，合理安排戶外活動時間能進一步減少接觸花粉。她解釋，空氣中花粉濃度通常在清晨達到高峰，尤其是在凌晨4點到中午之間，因此減少在這些時段的戶外活動時間，或者外出時佩戴口罩，戴上太陽眼鏡等預防措施，都能有所幫助。

受花粉症季節性過敏影響者包括所有年齡層的人，根據聯邦疾病防治中心(CDC)報告，20%至25%的成年人以及18歲以下兒童，都會經歷過花粉症季節性過敏。

施賴伯醫生說，氣溫一回暖花粉就開始釋放，這是一個同步的大自然過程，惟有事先做好防備才會減少受影響。