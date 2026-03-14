隨意丟棄廢電池 在18州屬違法行為

電池。Image by StockSnap from Pixabay

電視遙控器的電池沒電了？遊戲機Xbox手把的電池也耗盡了？許多人理所當然就是取出電池，丟進垃圾桶，再換上新的；但這一舉動根據所居住的州，很可能構成犯罪行為。SlashGear網站報導，隨著環保意識抬頭，丟棄廢電池逐漸成為可遭懲處的違法行為；全美從加州 到緬因州 等數十個州，均訂有相關法規與限制，但各州標準不一。

加州是唯一全面禁止丟棄所有類型電池（包括AA電池）的州，佛蒙特與紐約州也將在未來實施類似禁令。目前已有18州將丟棄特定電池列為違法行為，另有15州設有具體回收要求，其餘17州則完全沒有相關規範。

為避免惹上麻煩，務必了解所在的州關於電池處理的具體法律。SlashGear調查了全美50州、加上波多黎各的法規，以下為各州實施的電池回收法規。

各州電池法規分析

全美多數法規聚焦於鉛酸電池，常見於汽車與船艇，但非遙控器或遊戲控制器所使用者。夏威夷、印第安納、肯塔基、路易斯安納、密西西比、新墨西哥、北卡羅來納、北達科他、南達科他、德州、猶他、維吉尼亞、西維吉尼亞、威斯康辛、懷俄明州及波多黎各均禁止鉛酸電池進入掩埋場。這類電池不得隨意丟棄於垃圾桶，必須送至零售店、批發商、回收站或資源回收廠，如Lowe's家居賣場便提供電動工具電池回收服務。

其他州則將限制措施加於電池製造商與銷售商，而非消費者。在加州、科羅拉多、康乃狄克、伊利諾、內布拉斯加、佛蒙特、華盛頓州及華盛頓特區，製造商必須加入現有或資助新成立的電池管理組織，由其負責收集與回收。多數州仍明令禁止將電池丟棄於垃圾中，但終止此不良習慣的責任主要落在企業而非實際丟棄的民眾。

與此同時，阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑納、德拉瓦、喬治亞、愛達荷、堪薩斯、麻塞諸塞、密西根、蒙大拿、內華達、俄亥俄、奧克拉荷馬、俄勒岡、羅德島及田納西州，均未制定禁止丟棄電池的相關法規。雖然這不是最環保的做法，但每個人基本能做的是將鋰離子電池回收。