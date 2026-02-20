我的頻道

瓦斯壁爐保暖效果佳 但4安全問題需留意

編譯周靜芝/即時報導
壁爐。Image by JamesDeMers from Pixabay
在嚴寒的冬夜，家有瓦斯壁爐，能發揮其禦寒作用；尤其今年有許多州數度遇上零下低溫，壁爐是讓屋內保持溫暖、又不必過度使用中央暖氣系統的有效方式。然而，確保瓦斯壁爐安全十分重要，尤其當室外的雪開始堆積時；了解瓦斯壁爐潛在的危險，能讓全家人整個冬季在保暖之餘並得到保護。

House Digest網站報導，即使在正常使用狀態下，瓦斯壁爐運作時會產生一氧化碳。當氣溫驟降至極低時，使用頻率往往隨之增加，此時若通風管道未保持暢通，廢氣積聚風險將升高，可能導致室內空氣品質惡化，甚至引發一氧化碳中毒。為防範這類風險，需保持室外排氣口通暢、無積雪或雜物，並監測室內一氧化碳濃度；此外，也應將易燃物品與節日裝飾置於壁爐安全距離之外。

如何確保瓦斯壁爐居家安全

瓦斯壁爐在酷寒季節能提供絕佳熱源，但需警惕其潛在風險；尤其當窗戶緊閉、空氣流通受限，任何通風問題都可能迅速帶來危險。最佳方法是，在各處（尤其臥室附近）都安裝一氧化碳偵測器；一旦出現暈眩、噁心或突發頭痛等一氧化碳中毒徵兆時，便立即關閉壁爐並前往通風處。

下雪天，熱氣排出、接觸冰冷空氣時，可能形成冰柱；這些冰柱與積雪皆可能阻塞壁爐外部排氣口，成為故障或安全危害的常見原因。因此務必確認位於屋頂、側牆或其他位置的排氣口未遭積雪掩埋，若排氣口阻塞，一氧化碳將逆流入室內，危害健康。

此外，嚴寒天氣下某些小動物會被壁爐母火的熱源吸引，甚至可能在排氣口築巢；因此需定期檢查排氣口末端，確認無任何生物、雜物或堵塞物。

為確保壁爐高效運作，還需留意進入家中的瓦斯壓力。冬季天然氣需求激增，若發現火焰異常微小、呈藍色或火力衰弱，可能是當地瓦斯壓力因需求過高而降低所致。絕不要自行調整瓦斯閥門，以免危及安全。同樣地，若壁爐無法點燃，切勿持續按壓點火器；先讓瓦斯自然消散五分鐘後再試。即使天氣極冷，開窗引入新鮮空氣，能為舒適的壁爐時光做好安全防護。

天然氣

