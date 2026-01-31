我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比褪黑激素更有用 這招能克服長途飛行時差

71歲成龍震撼曝罹患過動症 揭露ADHD真實人生「功夫巨星也是人」

財不入髒門「留著丟人」 年前大掃除這些窮氣小物直接扔

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少人會趁年前進行大掃除，如果有過期或發霉的美妝物品最好丟掉。示意圖。（取材自pexels.com@Lina Kivaka）
不少人會趁年前進行大掃除，如果有過期或發霉的美妝物品最好丟掉。示意圖。（取材自pexels.com@Lina Kivaka）

農曆年前進入大掃除高峰，小紅書帳號「林錢｜理性版」發文整理「家裡這50樣『窮氣』直接扔別留」清單，從玄關、浴室到廚房逐項點名破舊與過期物，並以「財不入髒門」、「辭舊迎新、把霉運扔了好運才能住進來」號召週末動起來。貼文強調把雜亂清空後家裡會「亮堂堂、心裡都敞亮」，引來留言討論斷捨離與「玄學」效應。

「林錢」列出的「迎財神」類物品多與門面與破損相關，包括穿爛變形拖鞋、枯萎植物與乾花、門口堆積紙箱、只剩一隻或破洞襪子、壞掉未修的雨傘等，直言「別留給客人穿了，丟人」，並以諧音梗稱「散＝散財」。

在「變美區」則點名發霉美妝粉撲、開封久未用完的防曬、炸毛牙刷與用禿洗臉巾、囤積小物與發黑毛巾；「健康區」則是冰箱角落不明冷凍肉、有缺口裂紋的碗盤、囤一年的一次性筷子、發霉木砧板與發黑木筷等，主打衛生與安全。

留言區不少人表示「看完覺得好多要扔的，捨不得」，「林錢」回覆「好多人都有這個習慣」。也有人分享實作成果，稱這幾天「捐的捐、扔的扔、該換新的換新，真的很舒暢」，另一名網友形容「像扔掉了晦氣，心裡賊拉舒暢」，「林錢」附和「心情舒暢了一切都會好」。對於「沒權力主導全家斷捨離」的提問，「林錢」則改以理性說法回應，稱每個人都是獨立個體，就算不談玄學，整理乾淨會讓心情變好，「心情好了做什麼都會順」。

此外，清單也引發「怎麼處理還很新但不用的東西」的延伸討論。有網友苦惱「嶄新不用的廚具、各種茶杯怎麼辦」，「林錢」建議「有那麼多地方出」，暗示可轉賣或送出；也有人提到家人不讓丟衣櫃裡從不穿的衣服，「林錢」回應「捐了也行」。對於乾花是否一定要丟，有人質疑「乾花不會枯萎吧」，「林錢」則直說是觀念差異，「我家裡不允許出現乾花」。

小紅書

上一則

這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器

延伸閱讀

小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方

小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方
廚房裡哪裡最後清？ 居家打掃弄錯順序「白忙一場」

廚房裡哪裡最後清？ 居家打掃弄錯順序「白忙一場」
地板不亂堆東西 4要點維持居家整潔「不用大掃除」

地板不亂堆東西 4要點維持居家整潔「不用大掃除」
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

熱門新聞

示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
炒麵。示意圖。Image by likesilkto from Pixabay

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

2026-01-26 09:06

超人氣

更多 >
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」