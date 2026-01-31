財不入髒門「留著丟人」 年前大掃除這些窮氣小物直接扔

不少人會趁年前進行大掃除，如果有過期或發霉的美妝物品最好丟掉。示意圖。（取材自pexels.com@Lina Kivaka）

農曆年前進入大掃除高峰，小紅書 帳號「林錢｜理性版」發文整理「家裡這50樣『窮氣』直接扔別留」清單，從玄關、浴室到廚房逐項點名破舊與過期物，並以「財不入髒門」、「辭舊迎新、把霉運扔了好運才能住進來」號召週末動起來。貼文強調把雜亂清空後家裡會「亮堂堂、心裡都敞亮」，引來留言討論斷捨離與「玄學」效應。

「林錢」列出的「迎財神」類物品多與門面與破損相關，包括穿爛變形拖鞋、枯萎植物與乾花、門口堆積紙箱、只剩一隻或破洞襪子、壞掉未修的雨傘等，直言「別留給客人穿了，丟人」，並以諧音梗稱「散＝散財」。

在「變美區」則點名發霉美妝粉撲、開封久未用完的防曬、炸毛牙刷與用禿洗臉巾、囤積小物與發黑毛巾；「健康區」則是冰箱角落不明冷凍肉、有缺口裂紋的碗盤、囤一年的一次性筷子、發霉木砧板與發黑木筷等，主打衛生與安全。

留言區不少人表示「看完覺得好多要扔的，捨不得」，「林錢」回覆「好多人都有這個習慣」。也有人分享實作成果，稱這幾天「捐的捐、扔的扔、該換新的換新，真的很舒暢」，另一名網友形容「像扔掉了晦氣，心裡賊拉舒暢」，「林錢」附和「心情舒暢了一切都會好」。對於「沒權力主導全家斷捨離」的提問，「林錢」則改以理性說法回應，稱每個人都是獨立個體，就算不談玄學，整理乾淨會讓心情變好，「心情好了做什麼都會順」。

此外，清單也引發「怎麼處理還很新但不用的東西」的延伸討論。有網友苦惱「嶄新不用的廚具、各種茶杯怎麼辦」，「林錢」建議「有那麼多地方出」，暗示可轉賣或送出；也有人提到家人不讓丟衣櫃裡從不穿的衣服，「林錢」回應「捐了也行」。對於乾花是否一定要丟，有人質疑「乾花不會枯萎吧」，「林錢」則直說是觀念差異，「我家裡不允許出現乾花」。