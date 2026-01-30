冬天人會變醜？3招搶救乾燥暗沉肌

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
為對抗這些破壞肌膚屏障的因素，皮膚科醫師艾哈邁德建議避免使用刺激性肥皂與過熱水溫沐浴，並限制使用通鼻塞藥與抗組織胺藥物，這些皆會吸收體內水分。(圖／123RF)
寒冬氣候與流感季節的雙重夾擊，彷彿受凍、生病還不夠，還會嚴重損害肌膚狀態；社群媒體用戶將這種皮膚的惡化現象稱為「冬季醜」（winter uglies）。紐約市皮膚科醫師艾哈邁德（Rodaina Ahmed）向紐約郵報表示，所謂「冬季醜」，是指在寒冷月份因皮膚屏障功能減弱，導致肌膚乾燥、暗沉、脫屑而出現的外觀與膚質變化。

艾哈邁德指出，氣溫起伏、日照不足及室內乾暖空氣，共同形成肌膚的破壞者；冬季水分流失、作息改變與情緒波動也會損害肌膚，使其失去光采。

她表示，在低溫與流感的夾擊下，會減弱肌膚自我修復功能。體內水分對肌膚極為重要，而濕度低與室內暖氣會導致水分急遽流失；加上疾病、發炎、發燒、脫水、睡眠不足及壓力荷爾蒙等因素，都會減少身體天然油脂分泌並減緩肌膚修復速度。

為對抗這些破壞肌膚屏障的因素，艾哈邁德建議避免使用刺激性肥皂與過熱水溫沐浴，並限制使用通鼻塞藥與抗組織胺藥物，這些皆會吸收體內水分。她表示，所有負面因素造成整體肌膚更乾燥、暗沉、敏感且修復遲緩。

艾哈邁德說，冬季維持肌膚健康只需簡單的預防性保養程序，富含修護成分的保濕霜是理想的日常保養方法，同時應避免使用會刺激肌膚的強效活性成分，如A醇、水楊酸與高濃度維生素C。

艾哈邁德首先強調保濕的重要性，建議從內而外補充水分，並選用質地豐潤的保濕霜保護肌膚。她說，要選用好的保濕霜、護唇膏與護手霜，開加濕器補充濕度，改用溫水沐浴並避免使用刺激性肥皂。

其次，艾哈邁德指出，冬季由於日照不足，皮膚自然合成的維生素D量可能下降，因此適當補充對維持健康肌膚十分重要。

根據每日建議攝取量（RDA），19歲以上成人每日維生素D建議攝取量為600國際單位（15微克），70歲以上則為800國際單位（20微克）。

最後，艾哈邁德表示，均衡飲食有助肌膚在嚴冬中維持光采。富含水分的蔬果如小黃瓜、西瓜、芹菜與草莓，不僅能維持體內水分平衡，更提供抗氧化劑與維生素，能改善膚質與彈性。

而柑橘類水果、草莓、木瓜及甜椒所含的維生素C，對膠原蛋白合成與肌膚修復極具關鍵；葵花籽、杏仁及小麥胚芽油中的維生素E，則能保護肌膚免受環境壓力與提早老化的侵害。

流感 紐約市 社群媒體

