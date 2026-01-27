把握黃金治療時機 5個易被忽略的失智症早期徵兆

處於早期失智症階段的人可能會開始更頻繁地忘記事情，難以回憶起最近學到的資訊或經常重複自己說過的話，示意圖。（圖／123RF）

全球每年超過1000萬人被診斷出患有失智症 ，但研究表明有些症狀在確診前一段時間就會開始出現，專家列出以下五個常被忽視的早期徵兆，以免錯失黃金治療時機。

1. 短期記憶力減退

偶爾健忘是正常的，像是找不到鑰匙或忘記昨天在電影裡看到的某個演員名字。但處於早期失智症階段的人可能會開始更頻繁地忘記事情，難以回憶起最近學到的資訊或經常重複自己說過的話。現實生活中，犯的錯可能是忘記服藥或服用雙倍劑量、難以記住預約和日期，也可能表現為錯過預約、赴約日期錯誤、在熟悉的路線上迷路等。

2. 新的語言障礙

人人都會一時語塞，但據阿茲海默症 協會(Alzheimer's Association)失智症狀的障礙包括經常在談話中途驟停且不知道如何繼續；詞彙量不足；難以說出熟悉的物品名稱或用錯名稱。

3. 難以多工處理和規畫事情

如果年長家人以前能夠輕鬆完成一些任務如舉辦晚宴之類的事項，卻開始難以勝任，可能表明其認知能力正出現問題。杜克大學醫學院教授惠特森(Heather Whitson)表示如果長輩感覺事情進展不順利，或者需要付出更多努力才能完成，這可能表明執行功能存在問題。

4. 性格變化

有些時候會覺得自己年邁的親人「好像變了個人」，那千萬不要掉以輕心，60多歲時新出現的焦慮、抑鬱、易怒可能是阿茲海默症早期且常被忽視的徵兆。其他行為變化如突然對家人、朋友、工作、社交活動失去興趣，變得比以前更具攻擊性、衝動、害羞、猶豫，甚至是異常的性行為，也都可能是危險信號。

5. 財務問題

神經科學副教授弗萊舍博士(Jori Fleisher)表示金融詐騙 是非常需要警惕的情況，不幸的是這越來越普遍。如果親人不幸成為詐騙受害者，雖然可能是詐騙手段越來越高明所導致，但也或許應該檢視一下他們的認知健康狀況。其他財務問題也可能暗示潛在的健康問題，專家建議留意逾期帳單和不規則的支出，如果以往理財謹慎的人出現這兩種情況，都是記憶力衰退的常見跡象，因為失智症會導致患者忽略還沒繳的帳單，或購買他們已經擁有或不需要的物品。