年底花期過後的蟹爪蘭 5步驟讓它再次綻放
節慶季節過後，很多人因為認為蟹爪蘭（Christmas Cactus）任務結束就放置一旁，但其實在新的一年，只要注意光照、水分和溫度，蟹爪蘭就能再次綻放鮮豔的花朵，在冬末或早春再次開花，每年都為你帶來絢麗繽紛的花朵。
Homes and Gardens報導，蟹爪蘭開花要耗費許多能量，所以當最後一朵花凋謝後，可以讓它好好休息，四至六周的休息模擬了這種植物在原生地巴西雨林中的自然休眠期，讓它能恢復能量，為下個季節的綻放積蓄能量。以下是佳節後在水分溫度等方面照顧蟹爪蘭的五個步驟，持續精心照料，蟹爪蘭就能再次盛開。
移除任何殘花並修剪莖，使其形狀更均勻飽滿，通常凋謝的花會自行掉落，但定期摘除殘花能讓能量集中長出新花苞，修剪可以促進分枝，改善空氣流通，並為之後生長儲備能量。建議在最後一次開花後一個月內修剪，記得使用消毒過的修剪工具。
修剪後檢查蟹爪蘭的土壤和根部，雖然根在花盆內稍微密集花會開最好，但仍建議每三到四年換一次土。最佳的換盆時機是開花後和新的生長要開始前。
光照也很重要。建議提供休眠期間的蟹爪蘭白天4至6小時的明亮但非直射陽光，夜晚則是12至14小時的黑暗環境。春天新的生長開始時，把蟹爪蘭移到有6至8小時明亮但非直射陽光日照處，有溫和陽光的面東或面北窗戶是最理想的地點，若日照量有限，可以用生長燈輔助；在長出花苞前都不用增加黑暗環境的時間。
休眠期間要節制澆水的量，每隔幾周以手指檢查土壤，頂部2至3英寸是乾的才澆水。春天新的生長開始時恢復定期澆水，頻率是每周或土壤頂部乾的時候，絕對不要讓蟹爪蘭泡在水中，根部會爛掉。
蟹爪蘭的莖上長出小的淺綠色或略帶粉紅色的葉子時就是新芽，這時才施肥。開始生長後每個月給蟹爪蘭一次稀釋過、營養均衡的液體肥料直到八月底，接著停止施肥，以促進來年花苞的形成。開花和休眠期結束後，直到下一個生長周期開始之前，都不需要再次施肥。
