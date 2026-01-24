含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

各種清潔劑是家庭常備品，但許多常見和每天都可能用到的清潔劑都有化學成分，這些成分和刺激呼吸道、器官損傷及長期疾病風險有關，購買時需謹慎挑選；專家建議避免或減少使用含四氯乙烯（Perchloroethylene, PCE）、甲醛（Formaldehyde）等三種成分的清潔劑，並改用蒸氣清潔機等方法替代，防止健康受危害。

四氯乙烯是一種溶劑，常用於乾洗、脫漆劑和除垢，過去的清潔產品比較常用，接觸方式包括吸入揮發物或皮膚接觸；研究指出四氯乙烯和肝臟損傷、神經受影響、腎臟受損及癌症 風險升高有關。

環境保護署在2024年底發布關於PCE的風險管理規定，禁止PCE的大部分用途，對於未禁止的地區也實施嚴格的工作場所管制。

盡速檢查家中清潔劑成分標籤，看是否寫有「perchloroethylene」、「PERC」或 CAS號「127-18-4」，若有建議丟至危險廢棄物處理場，改用以酵素為基底或植物性的清潔劑。

季銨化合物（Quaternary Ammonium Compounds, QACs）廣泛用於消毒劑，「苯扎氯銨」（benzalkonium chloride）或「氯化銨」（ammonium chloride）常見於消毒濕紙巾和抗菌噴霧，它們能有效殺死細菌，但也會留下殘留物，增加人們在經常接觸的表面上碰到這些化學物質的風險；經常接觸QACs和氣喘發作及皮膚刺激有關，常接觸地板的幼童和寵物 風險更高。若是例行清潔，肥皂水就能處理大部分髒汙。

有些清潔產品為了延長保存期限，會添加甲醛或會逐漸釋放甲醛的防腐劑如溴硝丙二醇（bronopol）。甲醛被列為人體致癌物，會引起刺激、過敏反應和呼吸困難。甲醛會在室內聚積，因此持續接觸對長期健康造成危害，應避免選用有甲醛和會釋放甲醛的防腐劑的產品。

快速檢查櫥櫃裡的清潔產品就能有很大改變，檢查成分標籤上是否有上述提到的化學成分，並先替換最常使用的產品，改用成分較簡單、成分標籤寫更透明清楚的產品，降低聚積在室內空氣和物品家具表面的化學成分含量。

如果想更安心，可以用超細纖維布和水，或使用蒸氣清潔機清潔地板，就無需使用到清潔劑，這些小小的改變可以讓家變得真正乾淨，而不是只是用清潔劑噴灑過。