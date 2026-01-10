照顧老人別講道理 遵守「4大鐵律」：裝糊塗 勤動手

照顧長輩相當辛苦，有時會讓照顧者心生怨言。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Timur Weber）

長照 不是一件輕鬆的事情，甚至部分晚輩會因照顧事宜而與長輩起衝突。小紅書 網友「王真談孝養」近日發布影片談及「照顧老人，千萬別講道理」，提出照護長輩的「四大鐵律」，主張子女與其苦口婆心辯論，不如把照顧當成任務執行，以免陷入情緒消耗。該貼文引發大量共鳴，評論區聚集各地網友分享照顧經驗，有人直言「只管吃喝，完全不交流」，也有人仍對「冷處理」是否等同忍氣吞聲感到掙扎。

影片中，博主強調照護關鍵在「停止辯論」。第一條是「別講道理直接動手」，例如老人嫌藥苦不吃，就把藥和水放在面前；老人堅持剩菜能吃，則直接處理掉換新的，提醒「你是來幹活的，不是來辯論的」。第二條「警惕道德審判」，當被指不孝、被拿去和別人家孩子比較時，不反駁、不自證，避免掉進「良心法庭」。第三條是「戒掉完美主義」，面對「飯煮太硬是故意的」等指責，只回「明天煮軟點」把話題收束，並稱能跑完贍養馬拉松的不是100分孝子，而是「60分的你」。第四條「修煉難得糊塗」，遇到老人翻舊帳、用回憶濾鏡美化自己時，不求公道，只點頭附和，省下力氣做「保命的活」。

評論區中，許多網友以「抽離」呼應博主觀點。有人說家中長輩拒住養老院 、也不請住家保姆，讓子女進退兩難；也有人乾脆採取最低互動策略，「只管生死，不提供任何情緒價值」「左耳進右耳出，打岔裝傻」。面對不吃藥、不喝水、不洗澡、迷信保健品或被詐騙等情境，部分人選擇「尊重他人命運」，認為提醒到位即可；也有人分享技巧如「買新的悄悄換、舊的再丟」，避免當面衝突。另有照護者坦言壓力長期累積，「為了照顧他們，頭髮突然變半頭白」，甚至回想起曾因找不到長輩在外大吵，擔心日後留下遺憾。

不過也有不同聲音質疑，這套方法是否把子女推向壓抑。有人直言「這不是教我們忍氣吞聲嗎」，也有人認為老人若以吵架求關注，「你不接話他也不會停，嘴能把人逼瘋」。另有網友主張應「魔法打敗魔法」或設邊界，甚至強硬回擊，稱只要表明「以後要靠我」便能讓長輩收斂。也有人從制度面切入，認為無法自理就送護理院、請護工是「三贏」，但也有人指出現實受限於金錢與人力，許多50、60歲子女仍得照顧80、90歲父母。