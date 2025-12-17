廚房防沾鍋噴霧油 可讓鏟雪工作更輕鬆

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
鏟雪是很好的運動，每小時可燃燒約530卡路里，用到全身多數肌肉群，但正確操作極為重要。Image by Alehandra13 from Pixabay
鏟雪是很好的運動，每小時可燃燒約530卡路里，用到全身多數肌肉群，但正確操作極為重要。Image by Alehandra13 from Pixabay

冬日裡突如其來的暴風雪，對許多人而言或許是種「福利」：學校停課、居家上班絕佳理由，更是玩滑雪板的好機會。但若大雪過後未清理車道，可能導致路面受損；此外，門前步道也需清理，方便郵差、快遞人員安全送達信件包裹。House Digest網站指出，當想到鏟除濕重積雪的痛苦時，喜悅之情便迅速轉為沮喪。冰冷的鏟子，積雪開始凝結成塊，無論如何用力敲擊地面，凍結的雪塊仍緊緊附在金屬表面上；這時廚房架上那罐被遺忘的防沾鍋噴霧油便可派上用場，在裹上厚衣、套上雪靴前，先將噴霧油噴在鏟面上。

雖然市面上不乏專為防止雪黏在鏟子上而設計的產品，但它們通常比儲藏室裡那罐無味的防沾鍋噴霧油更昂貴。噴霧油能發揮潤滑作用，有效防止積雪黏附，讓鏟雪工作變得輕鬆許多。此法在冰冷的表面效果更佳，因此噴灑前先將鏟子置於戶外數分鐘；用量無需太多，薄而均勻地塗上即可。若鏟雪一段時間後積雪開始黏附，可再次噴灑鏟面，記住每次使用前都要噴灑。

安全除雪須知

鏟雪是很好的運動，每小時可燃燒約530卡路里，用到全身多數肌肉群，但正確操作極為重要。每年約有1萬1500人因鏟雪受傷送醫急診，其中100人為此喪生。使用烹飪噴霧油能減輕鏟子重量，並縮短剷雪時間，無需頻繁停下敲打鏟面除雪，而結合其他安全措施更能有效預防傷害與肌肉拉傷。

其中最關鍵的是，用腿部而非背部力量來鏟雪，而穿著防滑的靴子，甚至配戴短齒簡易冰爪，更能防止滑倒。知道何時該休息也很重要，若因氣喘吁吁而無法與人交談，即表示工作過量。

選擇合適的雪鏟也能讓工作事半功倍，理想的雪鏟需具備堅固、輕量與符合人體工學三大特質，建議選用塑膠或金屬材質、鏟面寬約18英寸的雪鏟；鏟面過寬會導致積雪過重，過窄則無法有效鏟起足夠雪量。掌握以上這些訣竅，將能迅速完成鏟雪工作，回到溫暖舒適的家中。

