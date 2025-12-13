55歲女曝退休4佈局：健康置頂 把生活過出質感

網友分享退休佈局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production ）

許多退休 族期待卸下工作責任後，能健康自在與家人朋友常相聚，享受旅行學習或發展興趣，追求身心安穩與幸福感受。小紅書 網友「芳姐讀書寫作」表示，她於1970年生、55歲，今年7月正式退休，正式開始佈局退休生活，直呼「終於能把日子攥在手心」，希望在2026年重新展開人生新篇章。她強調年齡只是數字，只要願意行動，人生依舊有無限可能，並以「大大方方做自己」為主軸，提出四大生活布局方向。

首先是健康優先。芳姐以「健康是1，事業、財富、家庭都是後面的0」形容身體的重要，訂下嚴格自律計畫：每天6點起床、10點前入睡，早晚各運動半小時慢跑或八段錦，三餐吃乾淨、營養均衡，飲料改成白開水。她將人生比作馬拉松，認為退休後更應把健康置頂，才是對自我價值的尊重。

第二為重啟事業。芳姐透露退休後開始經營自媒體，記錄生活並分享創作經驗，不追求一夕成名，而是期待遇到同頻夥伴，「穩住步伐，一步一腳印」。她也在置頂留言中鼓勵想改變的人從寫作開始，邀請網友加入寫作團隊，並推介「零基礎寫作指南書」，展現退休後持續變現與自我實現的企圖。

第三是生活品質的再布局。芳姐表示過去忙於趕路，2026年要好好感受當下：每周抽一天陪父母聊天、每月與朋友小聚喝茶談心，並透過種花養草感受生命綻放。她認為真正的富足不是物質堆疊，而是把生活過出質感。

第四為持續提升自己。芳姐引用「認知差距決定人生方向」提醒不能停止成長，安排每天讀書半小時、每週看一部優質紀錄片拓展視野、每月去一座城市旅行，實踐「讀萬卷書，行萬里路」。她強調成長需要跳出舒適圈，今日的懶散終將成為明日的阻礙。

貼文引來大量同齡或即將退休的網友共鳴與回應。有人稱讚規劃充實有節奏、直呼「退休是人生一次重啟」，也有不少人分享自己的提前布局經驗，如裸辭後調理身體、在家工作與經營帳號變現，或退休後持續太極、騎行、背詩詞等。另有留言提醒計畫難以長期堅持，甚至質疑「6點起床比上班還辛苦」、「計畫不如變化快」。對此芳姐回覆自己已養成生理時鐘，並以「貴在堅持」勉勵眾人。