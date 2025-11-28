我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱比好市多便宜？這家國際化超市成加州華人新寵

空巴召回6000架A320客機 全球航班恐大亂

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）
網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

精簡生活必學。小紅書網友胡紫微分享「斷捨離前置、50歲後五不買」，他表示，自己整理過季衣物與私人物品時，參考他人整理法提出「50歲以後」的消費原則，包含不再買平替飾品、不買重複物品、不買讓人忍受的衣服鞋子、不買一年用不到十次的大件，以及對「9.9包郵廉價誘惑」設下冷靜期。

胡紫微先從首飾談起，認為點綴類配件更需要質感，9.9元(人民幣，下同，約1.4美元)塑料飾品「只會彰顯cheap」，而許多便宜小物買回家不是壞掉就是用不久，累積起來反而花更多、又占空間。她提到自己過去也買過髮卡、化妝盒、皮筋等「便宜陷阱」，最後不是捨不得丟就是用起來尷尬，因此乾脆為手機購物設定24小時冷靜期。

接著她檢視化妝品與衣物，坦言家裡十幾二十支口紅最後常用的只有四支，甚至有眼影放了至少20年「顏色都變了還沒用過」，強調「已有重複的就別再買」。在穿搭與鞋子部分，她主張中年後要以舒服為第一性原則，別再為了好看勉強自己穿「忍受型單品」。

對於「不買只用幾次的大件」，她舉燒烤架、健身器材為例，稱多數人一年使用不到十次，搬家時往往成了送人的「負擔」。不過她也提出反例：家中那台花一萬元(約1412美元)買的咖啡機，雖曾被家人質疑太貴，但因家裡每天至少喝四到五杯咖啡，使用率僅次於冰箱，證明「真正常用的東西值得投資買好」。她最後總結，斷捨離要從源頭「少買」做起，再透過清理「多扔」減少生活冗餘。

留言區則聚焦在「平替」與「便宜也有價值」的拉鋸。有網友好奇一萬元咖啡機到底好在哪，認為千元機也夠用；也有人直言「咖啡機真的實用，要好的」。對於是否該設限「五不買」，部分留言主張50歲後更該隨心所欲，「想買貴就買貴、想存錢就不買」，不必被規則綁住；但也有支持者補充，買回來的東西還要花時間規整，年紀愈大愈該把精力留給真正有用的物品。

此外，貼文也帶出對廉價消費文化的反思。有網友說自己「從來不買平替」或「化妝品不能平替、衣服可以將就」，強調臉與健康更重要；也有人提醒「別被資本做局了」，認為9.9元並非原罪，重點在是否需要。更有留言延伸到情感與記憶面，表示物品曾帶來快樂就已完成使命，「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」。

咖啡 小紅書

上一則

跟著書本去旅行 2026旅遊趨勢新篇章

延伸閱讀

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵
紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
搭Uber小心這三處細菌最多 務必做好手部清潔

搭Uber小心這三處細菌最多 務必做好手部清潔

熱門新聞

網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34
示意圖。（取自123RF）

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

2025-11-25 13:38

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗