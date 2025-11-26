可口可樂用於園藝7妙招 但這3項應避免

或許曾聽過許多在家中運用可口可樂的妙招，但它在園藝上同樣大有發揮空間。美聯社

或許曾聽過許多在家中運用可口可樂 的妙招，但它在園藝 上同樣大有發揮空間；House Digest網站指出，並非所有可口可樂妙招都值得嘗試，某些可能造成損害與麻煩。為選出真正有效的秘訣，該網站探究科學實驗結果、專業建議及園藝愛好者的實測經驗，歸納出可口可樂在園藝上使用的七種實用方式，以及三種應避免的用途。

1. 作為除草劑

如同直接用可樂澆淋植物，其糖分與酸性物質會帶來傷害一樣，它也能使雜草脫水、營養缺乏並抑制生長；雖然直接澆灌花圃不是好主意，但對裂縫中的雜草卻頗為有效。若手邊無除草劑，使用已失去氣泡的可樂是理想替代方案；需注意過度使用可能損傷鄰近植物，並吸引害蟲。

2. 加速堆肥分解

專業園藝師與業餘愛好者皆認同，添加可樂能提升堆肥品質。將可口可樂或任何碳酸飲料加入堆肥，會形成所謂的「drunken compost」；這個網路用語，意指為堆肥添加催化劑，關鍵在於飲料中的糖分能吸引微生物加速分解過程。

3. 飲料瓶與剩餘可樂製作黃蜂陷阱

可樂中的糖分不僅影響雜草與植物生長，更會吸引昆蟲，可利用此特性製作無害蜂類的陷阱。最簡易的方法是在瓶身挖數個易進難出的開口，再於瓶底注入數英寸可口可樂，懸掛於樹幹上。

4. 清除水龍頭與水源的鈣垢

可口可樂清潔妙招不僅適用於廚房或浴室，也能運用於戶外園藝設施。若發現花園水龍頭、水源或雨水積聚處出現明顯水垢，可口可樂中的磷酸能有效分解並清除水垢，省去刷洗的麻煩。

5. 清除表面輕微鏽漬

網路熱議的軟性飲料清潔妙招中，最常見的是以可樂除鏽，但這說法僅一半屬實。雖然可樂可讓清除表面鏽跡稍微容易，但其真正作用在於處理鏽斑；可樂中的化學成分能將橙色鏽斑變淡，配合輕微刷洗，有時能完全消除痕跡。

6. 清除臭鼬藏匿處的異味

在眾多可能棲息於花園的囓齒動物中，以臭鼬最為棘手，不僅因其破壞力，更因殘留的刺鼻氣味；即使驅離臭鼬，氣味仍可能留在園藝的結構與材料上。在徹底清洗前，先以可口可樂塗抹受影響區域，可去除油脂、消除異味。

7. 清除玻璃水漬與頑垢

雖非最有效方法，但若手邊僅有可口可樂，可用其清潔花園中玻璃結構（如冷床與溫室）的水漬與頑垢。此方法可能留下殘留物與水痕，但比單用清水更能去除污漬；清潔後最好再次沖洗，除去殘留的糖分與黏膩。

勿將可口可樂直接澆灌植物或草坪

關於可口可樂是否真能讓草坪更翠綠，眾說紛紜，但事實並非如此。可口可樂能為植物提供氧、氫、碳、硫、鈉、鉀、磷等必需養分，然而高濃度糖分會在植物吸收養分前造成傷害。若以可樂替代清水，將導致植物腐爛；即使少量添加也可能干擾養分吸收，引發病蟲害。

勿將可樂用作蘋果樹肥料

或許聽過以可樂自製肥料的說法，這項誤解是認為可樂中的磷酸能為植物施肥，但這不會改變土壤pH值。以人體可承受的酸鹼度而言，可樂屬高酸性飲品，但肥料製造過程使用的磷酸濃度高達72%至76%，可樂中的磷酸濃度低於0.3%。

可樂或可用於某些清潔工作，但不適用於園藝工具

既然可樂能去除鏽斑，是否該用它清潔園藝工具？答案是否定的。可樂去除鏽斑時，只是改變污漬顏色，而非真正清潔；同樣在其他「清潔」工作上，更多是利用飲料中的酸性與碳酸分解頑固物質，而非真正清潔。園藝工具著重在消毒以預防病蟲害，可樂不僅會吸引害蟲，更無法達到任何消毒效果。