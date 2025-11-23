台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

一名台灣人妻隨夫定居中國大陸三年，最近在小紅書 拍片點出「始終無法適應的三件事」，包括說話音量偏大、公共空間煙味明顯，以及街頭常聽見「清痰吐痰」，引發兩岸與海外華人 大量留言，有人直呼「中國很美很好玩，但就這兩點真的難受」，也有人強調近年已明顯改善，盼外界給時間。

根據網友「娜就酱志吧」貼出的影片，丈夫詢問「哪件事最難適應」，妻子先提到，大陸不少地方講話音量高，方言語氣又重，讓外地人誤以為在吵架，或以為自己被兇。第二點是「到處聞到煙味」，她表示在餐廳、旅館樓層、火車月台等處常被動吸入菸味，身邊不抽菸的朋友也覺得噁心；丈夫則補充，理論上多數室內空間禁止吸菸，但執法與宣導仍未完全普及。第三點她語帶保留，只說「一聽到那個聲音就緊張鞋子跟褲子」，網友普遍解讀為路邊清痰、吐痰，認為是觀感最差的一項。

留言區擠滿不同地區網友的親身感受。多名台灣網友表示到新疆、重慶、上海等地出差或旅遊時，有相同經驗，形容「街景很現代、景點很好玩，但隨地吐痰和煙味真的讓人卻步」。也有新加坡、馬來西亞與美國華人提到，長年旅居海外後再回國，會對月台、無菸樓層仍瀰漫煙味特別敏感，住飯店「全程嗓子發乾」。

同時，也有大陸本地與在京滬工作的網友持較為平衡看法，強調許多城市已大幅改善，「北京、上海大多數日子很少聽到吐痰聲」、「南方一天看不到幾個人亂吐痰」，認為不應以個別案例概括全國。有網友指出，台灣過去也有類似問題，是在長期宣導與開罰後才明顯下降，大陸目前亦在調整中，「需要時間和罰則一起推動」。

不少留言支持嚴格執法，主張對室內違規吸菸、隨地吐痰加重罰款，並在公共場所增設勸導人員；也有人提醒旅客「準備口罩、自備紙巾，把痰吐在紙上丟垃圾桶」，從自身做起。