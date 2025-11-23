這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

我的頻道

世界新聞網／輯
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品，包括馬桶，專家說醋分解馬桶上的水垢和硬水汙漬等沉積物，去除汙垢和皂垢及中和異味，推薦使用5%清潔醋和白醋來清潔馬桶。

The Spruce報導，清潔公司Molly Maid總經理莫克（Marla Mock）說，醋中的醋酸（acetic acid）能分解馬桶上的沉積物、硬水漬，是天然的清潔劑。用醋清洗馬桶還能中和異味，讓馬桶散發清新潔淨的味道。

清潔用品P.F. Harris研發經理索托（Yesenia Soto）推薦使用5%清潔醋，是一般醋的加強版。莫克則推薦用白醋，她說清潔馬桶時無需稀釋，但若是簡單或日常定期清潔，可以以一比一的比例加水稀釋，用於表面的擦拭清潔。

索托的清潔方法為直接將兩杯5%清潔醋倒入馬桶缸，靜置30至60分鐘，再用馬桶刷刷洗，特別是沉積物和內圈周圍，若有頑強汙垢，可在加醋靜置的步驟後在汙垢上撒小蘇打，加強清潔力道，刷好後將馬桶沖水就大功告成。

若使用蒸餾白醋，莫克的方法為在馬桶倒入兩杯蒸餾白醋，靜置至少10分鐘，讓醋軟化汙垢、分解沉積物，再用馬桶刷清潔，可加強有汙垢處。如果馬桶特別髒，可以增加醋靜置的時間，若髒汙特別頑強，也可以撒上小蘇打；最後沖水就完成清潔了。

若手邊沒有醋或不想用醋，這四項物品也可使用。第一是雙氧水，一樣可以清除汙垢和中和異味。清潔方法為在馬桶倒入半杯雙氧水，靜置30分鐘後以馬桶刷刷洗再沖水。第二是便宜又天然的小蘇打，可直接撒再髒汙處後靜置15分鐘，用馬桶刷刷洗再沖水。

含有5.25%至6.15%次氯酸鈉的漂白水也可以清潔馬桶，還能殺死細菌和黴菌。倒半杯漂白水到馬桶候用馬桶刷刷洗，蓋上馬桶蓋靜置幾分鐘後沖水。酸性的檸檬汁也是清潔馬桶的有力幫手，可以用一顆新鮮檸檬榨的汁或半杯瓶裝檸檬汁，倒入馬桶後靜置30至60分鐘，以馬桶刷清潔再沖水就完成了。

