我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。

戶外表面清潔

任何吹葉機都能輕鬆、快速完成陽台、車庫地面甚至戶外地毯的清潔；部分機型配備平頭或錐形噴嘴，可集中氣流加強清潔硬質表面。要注意的是，在密閉空間操作時，最好配戴口罩，避免吸入揚起的灰塵微粒。

簡易吹雪機

面對薄雪覆蓋時，無需專業吹雪機即可清理從家門到人行道的通道。吹葉機的氣流足以吹散薄雪，不過之後可能還是得使用雪鏟。

清理排水溝

清理排水溝常是屋主視為畏途的家務之一，但借助吹葉機能讓這項工作更輕鬆。將吹葉機對準排水管，可將屋簷邊緣排水管內的落葉雜物吹出。需注意的是，延伸管越長，吹葉機出口處的風力就越弱，因此仍可能需爬上梯子才能完成工作。

清潔割草機與電動工具

定期清潔割草機（lawn mower）底盤以清除凝結的草屑與泥土，是維持其順暢運轉的關鍵。可先用吹葉機啟動清潔工作，亦可在徹底刮除後用它清理殘留碎屑；此外，還能用它清潔其他易積碎屑的電動工具，例如線式割草機（string trimmer）、碎木機、吹雪機等。

清潔吸塵器濾網

家有吸塵器的人都知道，打開集塵桶清理濾網是件苦差事，從濾網湧出的灰塵似乎永無止境；在將大部分灰塵裝入垃圾袋後，可使用吹葉機清除殘餘。務必確保沒有人處於下風處，否則可能惹上麻煩。

清潔烘衣機排氣管

烘衣機排氣管難免積聚棉絮，使用吹葉機能有助快速清除。將排氣管從烘衣機後方拆下，盡可能拉直管身，再將氣流吹入管內；為確認效果，可在室外請人在排氣管另一端進行。

清潔汽車或皮卡貨斗

擋風玻璃與引擎蓋的接合處是樹葉泥沙的聚集地，使用吹葉機能快速清除。皮卡的貨斗同樣適用。若車輛常停在樹蔭下，吹葉機將是最佳掃除落葉工具。

洗車後乾燥處理

洗車服務難免有遺漏，許多人寧可自行清潔角落與縫隙，在洗車後烘乾以防水漬殘留上，吹葉機能大幅節省時間與體力；搭配錐形噴嘴配件更能加速並增強氣流。操作時務必避免將灰塵吹到車子表面，建議洗車前先吹淨車道積塵，可預防後續污染。

上一則

福來雞將推限時升級版早餐 粉絲：現在就想吃

下一則

大都會博物館明年重磅時裝展 將與館藏相輝映

延伸閱讀

羅浮宮又傳壞消息「梁柱結構堪憂」古希臘陶瓷展區暫停開放

羅浮宮又傳壞消息「梁柱結構堪憂」古希臘陶瓷展區暫停開放
堪州四警處理家暴案遇襲 嫌犯被擊斃

堪州四警處理家暴案遇襲 嫌犯被擊斃
家暴報案引爆槍戰 堪州4警遭槍擊 22歲嫌被擊斃

家暴報案引爆槍戰 堪州4警遭槍擊 22歲嫌被擊斃
新車交易均價首次漲破5萬元 經銷商協會擔憂

新車交易均價首次漲破5萬元 經銷商協會擔憂

熱門新聞

本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14
專家指出，由於IRA帳戶中蘊藏這樣龐大的財富，投資人必須妥善作好安排，包括指定一旦過世後的受益人，否則會帶來不少麻煩，一些簡單的錯誤可能要付出高昂代價。(圖／123RF)

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

2025-11-14 10:25
韓式烤肉。Image by Lee Younghee from Pixabay

走進韓國烤肉店 這一點決定是否立刻掉頭走人

2025-11-13 12:36
華人留學生分享在紐約買盲盒剩菜的經驗。餐館示意圖，非新聞事件圖。(路透)

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

2025-11-15 19:35
美國航空公司無一擠進前十。示意圖（路透）

航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首

2025-11-18 15:30
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據