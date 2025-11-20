吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。

戶外表面清潔

任何吹葉機都能輕鬆、快速完成陽台、車庫地面甚至戶外地毯的清潔；部分機型配備平頭或錐形噴嘴，可集中氣流加強清潔硬質表面。要注意的是，在密閉空間操作時，最好配戴口罩，避免吸入揚起的灰塵微粒。

簡易吹雪機

面對薄雪覆蓋時，無需專業吹雪機即可清理從家門到人行道的通道。吹葉機的氣流足以吹散薄雪，不過之後可能還是得使用雪鏟。

清理排水溝

清理排水溝常是屋主視為畏途的家務之一，但借助吹葉機能讓這項工作更輕鬆。將吹葉機對準排水管，可將屋簷邊緣排水管內的落葉雜物吹出。需注意的是，延伸管越長，吹葉機出口處的風力就越弱，因此仍可能需爬上梯子才能完成工作。

清潔割草機與電動工具

定期清潔割草機（lawn mower）底盤以清除凝結的草屑與泥土，是維持其順暢運轉的關鍵。可先用吹葉機啟動清潔工作，亦可在徹底刮除後用它清理殘留碎屑；此外，還能用它清潔其他易積碎屑的電動工具，例如線式割草機（string trimmer）、碎木機、吹雪機等。

清潔吸塵器濾網

家有吸塵器的人都知道，打開集塵桶清理濾網是件苦差事，從濾網湧出的灰塵似乎永無止境；在將大部分灰塵裝入垃圾袋後，可使用吹葉機清除殘餘。務必確保沒有人處於下風處，否則可能惹上麻煩。

清潔烘衣機排氣管

烘衣機排氣管難免積聚棉絮，使用吹葉機能有助快速清除。將排氣管從烘衣機後方拆下，盡可能拉直管身，再將氣流吹入管內；為確認效果，可在室外請人在排氣管另一端進行。

清潔汽車或皮卡貨斗

擋風玻璃與引擎蓋的接合處是樹葉泥沙的聚集地，使用吹葉機能快速清除。皮卡的貨斗同樣適用。若車輛常停在樹蔭下，吹葉機將是最佳掃除落葉工具。

洗車後乾燥處理

洗車服務難免有遺漏，許多人寧可自行清潔角落與縫隙，在洗車後烘乾以防水漬殘留上，吹葉機能大幅節省時間與體力；搭配錐形噴嘴配件更能加速並增強氣流。操作時務必避免將灰塵吹到車子表面，建議洗車前先吹淨車道積塵，可預防後續污染。