改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

編譯尤寶琪／即時報導
現在的洗衣機，因為技術的進步，即使是最短的洗滌週期，也能將衣物和床單洗得非常乾淨，與其他洗滌程序無異；選用速洗，不但簡化了洗衣流程，而且還能節省了時間。Image by Steve Buissinne from Pixabay
現在的洗衣機，因為技術的進步，即使是最短的洗滌週期，也能將衣物和床單洗得非常乾淨，與其他洗滌程序無異；選用速洗，不但簡化了洗衣流程，而且還能節省了時間。Image by Steve Buissinne from Pixabay

身為清潔和生活風格作家的「南方生活」(Southern Living)雜誌撰稿人瓊斯(Rebecca Jones)，為了讓大家愛上「洗衣」這項人見人厭的家務事，特地還跑去拜讀了派屈克．理查森(Patric Richardson)的著作「Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore」，想知道「洗衣」和「熱愛」兩個詞怎麼能夠同時出現在一本書的書名中。

理查森以幽默風趣的方式，將洗衣的歷史與他個人的家事趣聞巧妙地融合在一起；雖然並沒有讓瓊斯「愛上」洗衣服，但她還是從書中學到了一些改變洗衣方式的小技巧，成功的減輕了瓊斯對洗衣的厭惡感。

改變洗衣流程秘招

理查森建議使用洗衣機上的「快速」或「速洗」程序來洗衣服；理查森解釋，現在的洗衣機，因為技術的進步，即使是最短的洗滌週期，也能將衣物和床單洗得非常乾淨，與其他洗滌程序無異；選用速洗，不但簡化了洗衣流程，而且還能節省了時間。

節省時間

洗衣服時，等待的時間真的很令人煎熬；多數人會在洗衣機運轉的期間去做其他家事；但問題是，這樣很容易不小心就把衣服遺忘在洗衣機裡，並因此導致衣物發霉，讓原本只需要短時間就能完成的洗衣家事，現在卻得花上兩倍，甚至是數天的時間，才能將霉味洗去。現在市面上一款普通的洗衣機，速洗模式通常只需20到40分鐘，普通甚至是深層清潔模式，則可能需要1到1.5個小時。

延長衣物壽命

理查森表示，使用洗衣機的快速洗滌程序其實是可以延長衣物的壽命；因為衣物布料之間的持續摩擦會加速磨損，所以，如果洗滌時間過長，例如在普通或深度清潔程序，就會加速衣物纖維的磨損速度；無論是在洗衣機中洗滌還是日常穿著，衣物和床上用品最終都會磨損；所以，為了讓新衣物保持最佳狀態，最好是減少洗滌次數，如果沒有弄得太髒，甚至可以重複多穿幾次再洗；在理想情況下，衣物在洗衣機中停留的時間越短，纖維就越能保持完整，起毛球現象也會越少。

