天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

全國大部分地區正籠罩在寒冷氣溫下。示意圖（美聯社）

當全國大部分地區籠罩在寒冷氣溫下時，時汽車專家正出面破解一個流傳已久的冬季駕駛迷思「開車前一定要暖車」。

據今日美國（USA Today）報導，美國汽車協會（AAA）指出，啟動引擎後，只需在繫上安全帶的短短幾秒間讓引擎怠速運轉即可。這段時間足以讓潤滑油流入引擎各個關鍵部位。

事實上，美國環境保護署（EPA）提醒，長時間怠速不僅會造成引擎額外磨損，還會增加空氣污染與燃油浪費。根據AAA的說法，以正常方式駕駛、避免急加速，比讓汽車原地怠速幾分鐘更能有效提升引擎溫度。

不過，專家也警告，老車與電動車 在寒冷天氣上路前，仍需特別注意。

「暖車」習慣從何而來？

根據Carfax的資料，「暖車」的習慣可追溯至數十年前，當時汽車在低溫下更容易拋錨或熄火。

直到1980年代之前，多數汽車仍使用化油器（carburetor）來調節空氣與燃油比例。冬季時，為了讓化油器達到適當的空燃比，確實需要花幾分鐘預熱，否則汽車容易抖動或熄火。

但現代汽車早已全面採用電子燃油噴射系統（electronic fuel injection），能即時精準控制空燃比。這意味著，即使在低溫環境下，車輛啟動後幾秒內就能順利上路。

Carfax表示，「不幸的是，有些習慣難以改掉，錯誤資訊仍然廣泛流傳。如果你以前開的是老車，這個『暖車』習慣可能就這樣代代相傳。」

電動車的特例

雖然大多數燃油車無需暖車，即使許多人仍喜歡坐進溫暖的車內，但電動車在寒冬啟程前的確需要多一道準備工序。

Car and Driver雜誌指出，電池在約華氏70度（攝氏21度）時效能最佳。當氣溫下降，電池性能會明顯減弱，一些車主甚至發現氣溫低於冰點時續航里程下降10%至20%。

專家建議電動車主使用配套手機App 進行「預調節」（precondition），在仍連接充電線的狀態下預先加熱電池與車艙，確保出發時達到最佳運作溫度。

美國能源部 （DOE）補充說，「如果車輛沒有預調節功能，開車前預熱幾分鐘同樣有助於改善電池表現。與燃油車不同的是，電動車在車庫或路邊運轉時不會排放有害廢氣。」