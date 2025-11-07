每次5分鐘「運動零食」 新研究：能強化心肺與肌肉

運動的模式是連續4至12個星期，每星期至少3天，每天至少兩次，每次不多於5分鐘的劇烈運動，爬樓梯亦可以。Image by WOKANDAPIX from Pixabay

對於部分人來說，忙碌的上班日子已經夠嗆，想抽時間出來運動其實很困難，除了因為連續長時間公事累積的疲勞，已無精力去運動，也有人是根本不願意抽身，不管是哪種原因，缺乏運動對於身體來說都會影響健康。

在美國，只有不到一半的成年人能有足夠的有氧運動，而只有不到25%的人，能達到建議的有氧運動和肌肉強化運動量。近年來就有人提出「運動零食」(Exercise Snacks)的概念。

所謂「運動零食」就是將劇烈運動碎片化，把高強度運動分散到一天中的不同時段，每次短短數分鐘的劇烈運動，不需要長時間的鍛煉，目的是增加日常活動量，提升心肺健康及肌肉力量。但這樣的運動方式是否達到效果，同樣受到質疑。

NBC新聞的報導回應了這個質疑，11月5日在「英國醫學雜誌運動醫學」(BMJ Sports Medicine)發表的研究報告指出，這種碎片化的運動也能改善心肺功能及肌肉健康。即使是繞著街區散步或舉舉小啞鈴，只要養成運動習慣對身體健康也會帶來好處。

領導這個研究的西班牙奧維耶多大學(University of Oviedo)的臨床醫學博士生羅德里格斯(Miguel Ángel Rodríguez)對NBC解釋了有關研究。

他的研究團隊的研究對象是400多個18至80歲，平時缺少或不愛運動的人，其中約70%為女性，追踪「運動零食」對他們心肺功能、肌肉健康、血壓及身體組成的影響。

運動的模式是連續4至12個星期，每星期至少3天，每天至少兩次，每次不多於5分鐘的劇烈運動，爬樓梯亦可以。

研究發現，對於65歲以下的成年人，「運動零食」明顯提高了心肺功能。對於65歲及以上老年人，「運動零食」則顯著提高了肌肉耐力，因為多次短暫的運動可以刺激肌肉，有助肌肉力量的增強和維持。

羅德里格斯說，運動零食的好處在於不需要特定的場所或時間安排，隨時隨地都可以做，非常適合日常忙碌的人士。

運動零食的概念在於強調運動的靈活性和可持續性，這使得人們更容易將其融入到日常生活中。例如，在工作間隙做幾分鐘的深蹲或跳躍，或者利用上下樓梯的機會來做快速爬樓梯運動。

羅德里格斯說，「在運動的初期最容易見到好處，也就是從不運動到稍微運動的階段時，運動零食真正發揮了作用」。