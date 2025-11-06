網路瘋傳每日喝橄欖油效益 營養師分享實測結果

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
橄欖油。Image by congerdesign from Pixabay
橄欖油。Image by congerdesign from Pixabay

社群媒體上的健康達人紛紛將橄欖油當作靈方妙藥一口喝下，營養師蘿倫·曼納克（Lauren Manaker）對此深感好奇。她表示，橄欖油富含健康脂肪與抗氧化劑，聽起來確實很棒，於是決定親自嘗試並記錄成效；挑戰連續一周每日飲用一匙橄欖油，觀察身體變化。

曼納克說，她第一次準備迎接眾人盛讚的辛香液體黃金時，深吸一口氣，那濃得近乎黏稠的質地與強烈風味，便讓她放棄了。她決定改試更高級昂貴的品牌，期盼更順口的體驗，結果依然不行。

後來她想起當年星巴克以純橄欖油調製的Oleato系列，決定從中汲取靈感；早晨沖好咖啡後，加入一湯匙橄欖油，再用攪拌器打發，一杯綿密醇厚、可口的拿鐵，讓曼納克重新迎接挑戰。

曼納克接著發揮創意：用一匙橄欖油爆出香脆爆米花，再將另一匙淋在剛出爐的烤蔬菜上。她不知不覺完成七天橄欖油攝取計畫，因樂在其中，決定持續下去。

每日攝取一匙橄欖油後發生了什麼？

曼納克實測結果，遠不如想像戲劇化，並未出現奇蹟般的改變或某種驚人副作用。她說，在七天內，未察覺身體有任何顯著變化，早晨一樣不想起床，工作專注力也毫無提升；肌膚未突然變透亮，髮絲也未添光澤。

消化方面，同樣毫無二致，她讀過有人喝橄欖油後直奔洗手間的報導，但她的腸胃反應完全平靜無波。

曼納克表示，儘管社群媒體大肆炒作，每日喝橄欖油並未在短短一周為她帶來改變生活的功效；無論健康狀態、精力、肌膚狀況或其他方面，她都感受不到絲毫差異。但她說，這並不代表嘗試毫無價值，身為營養師，她深知橄欖油的諸多益處並非特效藥；我們感受不到身體如何對抗氧化壓力、消減發炎反應或降低認知衰退風險，但不表示它並未發生。

橄欖油的健康益處

雖然曼納克的一周實驗並未對生活帶來改變，但橄欖油的長期效益已有充分實證。以下是將橄欖油納入飲食的強大理由：

- 富含護心脂肪：特級初榨橄欖油之所以成為地中海飲食基石，關鍵在於其主要成分為單元不飽和脂肪，特別是油酸（oleic acid）。研究證實此類脂肪有助降低壞膽固醇（LDL），同時提升好膽固醇（HDL），守護心血管健康。

- 抗氧化劑來源：橄欖油富含多酚與維生素E等強效抗氧化劑，這些化合物能中和有害自由基，對抗體內氧化壓力，藉此保護細胞免受損傷，並降低慢性疾病風險。

- 具抗發炎特性：慢性發炎與多種嚴重健康問題有關，如心臟病、糖尿病、關節炎、阿茲海默症，甚至某些癌症。橄欖油中的關鍵抗氧化劑橄欖油刺激醛（oleocanthal），已被證實具有類似布洛芬（ibuprofen）的抗發炎效果，定期攝取有助降低體內發炎指數。

- 促進腦部健康：橄欖油中的健康脂肪與抗氧化劑亦對大腦有益。研究數據顯示，富含橄欖油的飲食有助預防認知功能衰退、強化記憶力，並可能降低罹患阿茲海默症等神經退化性疾病風險。

- 有助體重管理：儘管橄欖油屬高熱量食物，特定族群攝取後未必會導致體重增加，其獨特的健康脂肪組成亦能促進新陳代謝與脂肪氧化。

橄欖油會攝取過量嗎？

是的，再好的食物也可能攝取過量。橄欖油屬於高熱量脂肪，儘管含有優質脂肪，但若導致每日總熱量攝取過高，仍會讓體重增加；此外，過量攝取橄欖油因其高脂肪含量，可能引發消化不適或軟便。

哪些人不適合喝橄欖油？

橄欖油對多數人安全且有益，但某些族群需謹慎。腸胃敏感或患有腸躁症者，大量攝取油品可能引發腹瀉、胃痙攣等消化問題，對橄欖過敏者也應避免。若正在服用抗凝血藥物或患有出血性疾病，建議諮詢醫師意見，因橄欖油中的維生素K與抗發炎成分可能與藥物產生交互作用。

社群媒體 阿茲海默症 星巴克

