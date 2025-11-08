4類衣物與紡織品 洗衣專家：適合熱水清洗

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
有專家指出，有些衣物是用熱水清洗的效果更理想，關鍵在於認識哪些衣物確實需要高溫洗滌，哪些衣物只適合用冷水以保持其品質。示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

不少人都認定，為免衣物縮水或更容易清除污漬，用冷水洗滌比用熱水好得多。然而有專家指出，有些衣物是用熱水清洗的效果更理想，關鍵在於認識哪些衣物確實需要高溫洗滌，哪些衣物只適合用冷水以保持其品質。

家居網站marthastewart.com 專欄作家古斯尼利(Jamie Cuccinelli) 訪問了3 位專家，列出一些適合熱水洗滌的衣物及避免錯誤的建議。

洗衣連鎖集團 Castle Hill Laundry 創辦人舒曼馬杜娃 (Konul Shirmammadova)指出，首先需要熱水清洗的就是我們最常用的毛巾。

她說，毛巾承擔著繁重的清潔工作，吸收水分、汗水、油脂以及其他接觸皮膚的物質。隨著時間的推移，毛巾纖維會吸附殘留物，就會產生異味且纖維變硬，「如果不徹底清洗，這些物質很容易滋生異味或細菌」。

舒曼馬杜娃解釋，熱水有助於溶解這些殘留物，消毒纖維，並恢復冷水洗滌無法達到的真正清新感。

其次需要熱水洗滌的就是寢具、床單等床上用品。人體油脂、皮膚細胞、汗水，在寢具上的累積，不要看表面清潔，其實比想像的有更多污垢及骯髒。

另一連鎖洗衣集團La La Laundry 的聯合創始人瑞爾 (Pranai Rai) 說，這跟洗毛巾一樣道理，熱水有助於去除人體油脂及殘留物，確保更衛生的清潔，「更重要的是，熱水能有效殺死這些物品中積聚的細菌、塵蟎及過敏原」。

一些人睡覺時容易流汗，又或喜與寵物同床或有過敏症，用熱水清洗床上用品會帶來顯著的改善。

第三是抺布及清潔布。

廚房、浴室用的抹布，是家中最容易藏污納垢及滋生細菌的物品。試細心想想，人們經常用來擦拭油鹽瓶罐、雙手、檯面，甚至裝偶爾快速擦拭一下蔬果或餐具，其污損程度何其駭人。

因此，舒曼馬杜娃指出，像餐廳、健身室以及啡館這樣的商業客戶，總是依賴高溫洗滌程序來清洗這些物品。因此在家中，高溫洗滌是有助保持衛生。

還有的是內衣褲，這些貼身用品與皮膚密切接觸，保持衛生至關重要。雖然女性用的蕾絲、絲綢、網眼等物料不宜用熱水洗滌，但棉質內衣褲、背心等，都可以用較高的溫水清洗，只要查看衣物標籤即可。

寶潔集團(P&G)旗下寶潔衣物護理 (P&G Fabric Care)高級洗滌專家珊美‧王(Sammy Wang)則說，如果不想使用高溫洗滌那也沒關係，因為並非所有衣物都需要熱水。

她解釋，雖然用熱水清洗某些衣物，是會效果好一些，但也有一些缺點，比如會褪色或縮水變形，熱水需要更多能源(例如電力)。因此是否使用熱水清洗，可預先衡量利弊。

寵物

