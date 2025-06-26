這7州空氣拉警報 專家警告：減少開車、外出

紐約等7州日前收到空氣警報；圖為2023年初夏，紐約一度成為全球空氣汙染最嚴重的城市。（中新社檔案照）

全美有七個州的部分地區日前收到空氣品質警報，官員建議受到影響的地區居民，採取行動，緩減空氣污染的情況。

專家警告，糟糕的空氣品質會增加包括老年人、兒童和呼吸系統疾病患者等弱勢群體的健康風險。

23日凌晨，國家氣象局(National Weather Service)已對加州 、俄亥俄州 、紐約州 、新澤西州、康乃狄克州 、賓州和密西根州發布了空氣品質警報。

這次收到警報的多處地區，皆是因為預測臭氧污染(ozone pollution)水平超標，加州地區則因風塵(windblown dust)污染而收到警報。

密西根州阿勒根(Allegan)、貝里恩(Berrien)、卡斯 (Cass)、肯特(Kent)、梅森(Mason)、馬斯基根(Muskegon)、奧希阿納(Oceana)、渥太華(Ottawa)和范布倫(Van Buren)等郡的警告則是因為空氣品質不良；警報指出：「我們正處於臭氧季節的高峰期，目前的預報顯示周日(22日)和周一(23日)的條件都有利於臭氧的形成。」

當局「敦促」居民和商家「避免導致臭氧形成的活動」，包括給車輛加油、使用汽油驅動的除草設備或使用木炭打火機油等，減少駕駛、步行或騎自行車，以及延後或將多件事情合併一起辦理。

紐約州布朗士(Bronx)、國王(Kings)、皇后(Queens)、李奇蒙(Richmond)、威徹斯特(Westchester)和洛克蘭(Rockland)等郡，則也是因為預估臭氧水平將會提升而收到警報。

「當污染水平升高時，紐約州衛生部建議，考慮限制個人的劇烈戶外體力活動，好降低對健康造成不利影響的風險，」警報中寫道。

俄亥俄州的邁阿密河谷(Miami Valley)地區同樣因為臭氧水平問題收到的空氣品質警報；當地政府表示，該地區的臭氧水平「可能接近或超過不健康標準」。