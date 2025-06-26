我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫雯夫妻利用政府採購PPE收數百萬元回扣

傳美以協議擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

這7州空氣拉警報 專家警告：減少開車、外出

編譯尤寶琪／即時報導
紐約等7州日前收到空氣警報；圖為2023年初夏，紐約一度成為全球空氣汙染最嚴重的城市。（中新社檔案照）
紐約等7州日前收到空氣警報；圖為2023年初夏，紐約一度成為全球空氣汙染最嚴重的城市。（中新社檔案照）

全美有七個州的部分地區日前收到空氣品質警報，官員建議受到影響的地區居民，採取行動，緩減空氣污染的情況。

專家警告，糟糕的空氣品質會增加包括老年人、兒童和呼吸系統疾病患者等弱勢群體的健康風險。

23日凌晨，國家氣象局(National Weather Service)已對加州俄亥俄州紐約州、新澤西州、康乃狄克州 、賓州和密西根州發布了空氣品質警報。

這次收到警報的多處地區，皆是因為預測臭氧污染(ozone pollution)水平超標，加州地區則因風塵(windblown dust)污染而收到警報。

密西根州阿勒根(Allegan)、貝里恩(Berrien)、卡斯 (Cass)、肯特(Kent)、梅森(Mason)、馬斯基根(Muskegon)、奧希阿納(Oceana)、渥太華(Ottawa)和范布倫(Van Buren)等郡的警告則是因為空氣品質不良；警報指出：「我們正處於臭氧季節的高峰期，目前的預報顯示周日(22日)和周一(23日)的條件都有利於臭氧的形成。」

當局「敦促」居民和商家「避免導致臭氧形成的活動」，包括給車輛加油、使用汽油驅動的除草設備或使用木炭打火機油等，減少駕駛、步行或騎自行車，以及延後或將多件事情合併一起辦理。

紐約州布朗士(Bronx)、國王(Kings)、皇后(Queens)、李奇蒙(Richmond)、威徹斯特(Westchester)和洛克蘭(Rockland)等郡，則也是因為預估臭氧水平將會提升而收到警報。

「當污染水平升高時，紐約州衛生部建議，考慮限制個人的劇烈戶外體力活動，好降低對健康造成不利影響的風險，」警報中寫道。

俄亥俄州的邁阿密河谷(Miami Valley)地區同樣因為臭氧水平問題收到的空氣品質警報；當地政府表示，該地區的臭氧水平「可能接近或超過不健康標準」。

俄亥俄州 紐約州 加州

上一則

油耗低、易駕駛…不到3萬元 5款SUV最物超所值

延伸閱讀

孫雯夫妻遭追加指控 疫期利用政府採購PPE收數百萬元回扣

孫雯夫妻遭追加指控 疫期利用政府採購PPE收數百萬元回扣
馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級

馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級
美空襲伊朗...意圖嚇阻北韓？專家曝：只會強化金正恩「兩大認知」

美空襲伊朗...意圖嚇阻北韓？專家曝：只會強化金正恩「兩大認知」
幼童被困酷熱車內 法律允破窗救人

幼童被困酷熱車內 法律允破窗救人

熱門新聞

好市多黑鑽卡（Executive）會員將可提前一小時入場購物，普通金星（Gold Star）會員無法享受這項福利。（美聯社）

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

2025-06-17 13:45
有些食物在45歲以後甚至可能對健康造成嚴重威脅。（美聯社）

12種「傷身食物」過了45歲別再碰

2025-06-20 14:59
Galaxy Note 7遭到運輸安全管理局禁止，不能通過機場安檢。（路透）

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

2025-06-25 12:30
水果搭配起司可以組合出不同風味。蘋果示意圖。（取材自pexels.com@Julia Filirovska）

冰涼蘋果夾「這一味」 網驚：不愛水果都嗑完一顆

2025-06-23 19:58
牛排示意圖。（取自123RF）

避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法

2025-06-19 12:33
Goodwill商店示意圖。(美聯社)

買舊貨驚喜 他用30元買到價值22萬3000元2手飛機引擎零件

2025-06-21 10:13

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全
被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行

被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行