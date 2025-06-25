大學畢業的子女搬回家 父母如何應付「老鳥歸巢」

孩子大學畢業了，自新冠疫情之後，18 至 29 歲與父母同住的比率已成為多數。（美聯社）

孩子大學畢業了，但經濟不景、學生貸款 沉重、就業前景黯淡……他們有大堆理由要搬回家。丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，自新冠疫情 之後，18 至 29 歲與父母同住的人數比率已成為多數。

然而孩子已經獨立生活過，經歷了許多挑戰，不再是當初離家上大學的那個孩子了，作為父母者雖然視他們仍是那個孩子，但要明白角色已發生了變化。而作為子女者，在打包行李回家之前，也要認識到尊重才是一個好的開始。

育兒培訓師、「父母的使命」(Parents on a Mission)一書的作者拉莫斯 (Richard Ramos) 認為，若要相處好，無論是父母或子女都要擺脫傳統的角色。對父母來說，要從權威轉變為朋友；對子女來說，要懂得謙遜。

家長不再是青少年的父母，而是與一個成年人建立聯繫；要從「管理者」轉變為「導師」，提供意見而不是控制；把「家」打造成為子女的跳板，而不是安於現狀的躺平。

作為子女，雖然擁有學位，但仍在父母屋簷下，那就需要表達感激，為家庭做出貢獻，在隨意之間也要先徵求意見，珍惜父母創造的空間。

作為諮商師以及家長的利希滕斯坦 (Veronica Lichtenstein) 對拉莫斯的意思深有同感。她26歲的兒子自大學畢業後，一直住在家裡至今已有兩年。她說，清晰、合作的界線是和諧的基礎，確保在相互尊重的同時，兒子也要承擔責任。

專家指出，父母與子女若出現衝突，往往是因為都回到了以前的角色及規則，因此這時必須停下來問自己︰「我們現在的互動方式跟17歲時一樣嗎？」

總的來說，雙方都要做好溝通。成年子女可能不再需要完全服從父母的建議，但需要尊重父母。家裡每個人都必須遵守規矩，要做到這一點就需要把規矩說清楚，特別是情況出現變化之前。

父母可以考慮讓孩子去見一次理財顧問，幫他制定預算及長期理財目標。別忘了，家長的最終目標是讓子女能夠獨立生活。