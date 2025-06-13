家中這6項每天在用的物品 或許早幾年就該扔了

床墊示意圖。（取自123RF）

勤儉雖是美德，但每個人或許都有這樣的經驗：廚房裡堆滿積著灰塵的調味罐，或是打算換掉卻一直沒換的舊床墊。家居生活網站Home Addict指出，這些物品使用到遠超過期限，不僅佔用空間，還可能影響健康、安全與生活品質；定期評估和更新家中物品，不單是為了美觀，更是為了營造一個更健康、更安全、更方便的生活環境。以下是6種早該在幾年前就淘汰的常見家居用品，以及為什麼應立刻將它們扔掉。

1. 舊枕頭

如果多年來一直用同一個枕頭，那麼是時候丟掉它了。隨著使用時間，枕頭會成為塵蟎、過敏原與細菌的溫床，可能導致呼吸道問題和皮膚刺激；此外，舊枕頭會失去支撐結構，導致睡眠品質下降與頸部不適。為保持衛生與舒適度，專家建議每1至2年更換一次枕頭。將新、舊枕頭做一比較，會立即感受到在硬度、清潔度和整體睡眠品質上的差異。

2. 過期調味料

多久沒有檢查廚房裡的調味料是否過期了？時間久了，各種調味料會逐漸失去其精油，明顯降低香氣、味道與烹飪功效。研磨的調味料通常可保存2-3年，而整顆的保存期稍長，約為3-4年。要檢查調味料是否過期，只需聞一聞，如果香氣不再濃郁或變微弱，就表示已失去最佳狀態；此外，還需留意是否出現變色或結塊。為了煮出風味濃郁、香氣四溢的菜餚，定期檢查、更換過期瓶裝調味料是值得的。

3. 磨損的鍋具

使用多年、刮痕累累的不沾鍋或生鏽鍋具不僅難看，且可能對健康有害。受損的不沾鍋塗層會將化學物質釋放至食物中，生鏽的鍋具可能有不需要的粒子污染菜餚。所幸現代鍋具提供了更安全、更健康的替代品，可考慮升級到以無毒、不沾著稱的陶瓷鍋，或者耐用、可靠的鑄鐵鍋，後者甚至還能為食物增添有益的鐵質。

4. 過期清潔用品

家裡的清潔用品並非永不過期，它們會隨著時間而明顯降低清潔效果；更糟的是，過期的清潔劑可能發生意外的化學反應，增加毒性並帶來潛在健康風險。為避免這些隱憂，應定期檢查清潔用品的保存期限或是否有變質跡象。建議可更換為環保替代品，如醋清潔劑、小蘇打或可生物降解的清潔產品；不僅能確保家庭安全、無毒，且更友善地球。

5. 舊床墊

隨著時間的增長，床墊會失去結構完整性，導致支撐力下降，導致慢性背痛、睡眠不穩與過敏症狀加劇，因為床墊中會積聚塵蟎和過敏原。專家建議每7至10年更換一次床墊，以維持最佳舒適度和健康。選擇新床墊時，需考慮硬度等級、睡姿適合性及抗過敏材質等因素。購買一款符合個人睡眠偏好的具支撐床墊，不僅能提升睡眠品質，更能對整體健康產生正面影響。

6. 塑膠食品容器

塑膠容器看起來很方便，但刮痕、裂縫和磨損可能會對健康造成危害。舊的、損壞的塑膠容器容易滲出有害化學物質，如雙酚A和鄰苯二甲酸酯類，尤其是在微波爐中加熱或用熱水清洗時。為了保護健康，應定期檢查塑膠容器是否有明顯磨損，並及時更換。為了安全、永續，建議改用耐用的玻璃容器或明確標註為不含雙酚A的容器。