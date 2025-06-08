薰衣草美麗又耐旱 但別種在這8種地方

薰衣草。Image by Sabrina Wisian from Pixabay

薰衣草是許多人布置庭院與花園的首選，它既耐旱又能吸引傳粉昆蟲，並在春、夏季綻放美麗芬芳的花朵。

家居生活網站The Spruce報導，如果曾嘗試在花園種植薰衣草，卻發現它們「水土不服」，便會發現再好種的植物，也不是隨處都能生長。為薰衣草選擇合適的種植地點是確保其在花園生長良好的第一步，根據園藝 專家的建議，以下是絕應避開、不能種植薰衣草的8個地方。

1. 陰涼區域

薰衣草是喜愛陽光的植物，每天需要六至八小時小時的直接日照才能茁壯成長；因此避開陰涼區域，對這種多年生的植物十分重要。

植物學家茱莉亞·奧梅琴柯（Julia Omelchenko）表示，如果將薰衣草種在陰涼處，如茂密的樹下或建築物北側，它們將無法獲得生長和開花所需的日照，在這樣的環境下，薰衣草會變得細長、花苞減少，且容易生病。

2. 排水不良處

有兩點是種植薰衣草需特別注意的：它喜好陽光、乾燥的環境。薰衣草的根系極易因過度澆水而受損，良好的排水對它極為重要；避免選擇容易積水或濕氣重的區域，如庭院中的低窪處或重黏土土壤。

奧梅琴柯說，這樣的環境會導致根部腐爛，並引發如疫病等真菌病。選擇高地帶的沙質土壤，避免易淹水區域；如整體景觀不屬乾燥環境，將薰衣草種在高床或花盆中也不失為解決之道。

3. 靠近灑水器與排水口

同樣地，奧梅琴柯指出，避免將薰衣草種在灑水器、灌溉系統和排水口附近。這些位置不僅會讓薰衣草更容易因過度澆水與根腐病而受損，且過多的水分與葉片上的水霧也可能導致真菌病。潮濕的環境還會吸引害蟲，如真菌類蚊蚋與葉蟎，這些害蟲能迅速殺死植物。

4. 擁擠的花床

空氣流通對薰衣草的健康頗具關鍵，最好避免將它種植在擁擠的花床中。奧梅琴柯說，擁擠會導致空氣流通不暢，增加葉片周圍的濕度，引發白粉病和灰黴病等真菌病。理想情況下，薰衣草四周應留約18至24英吋的空間，防止過於擁擠下，陽光與養分吸收不足。

5. 酸性土壤

專家指出，酸性土壤也是薰衣草的大忌，在種植前需先進行土壤pH值測試；最好是pH值中性至微鹼性的土壤，切勿種在酸性土壤中。

奧梅琴柯表示，pH 值低於6.0的酸性土壤會阻礙養分吸收，導致生長不良、葉片發黃，甚至死亡。酸性土壤多出現在多雨地區、有機物質堆積處、林地或松樹附近；可在種植前使用石灰或木灰改良土壤，降低其酸性。

6. 肥沃、過度施肥的土壤

肥料不一定是好事！雖然許多植物喜歡富含養分和有機物質的土壤，但薰衣草不是。肥沃、過度施肥的土壤長期會損害薰衣草植株，應避免種在這類土壤中。園藝與植物專家彼得·伊凡諾夫（Petar Ivanov）表示，薰衣草在貧瘠的土壤中反而生長良好，如果將它種在經過大量堆肥或肥料改良的土中，可能會導致葉片過度生長，使花朵減少，並縮短其壽命。

7. 有機覆蓋物的花床

薰衣草在有機覆蓋物的花床中也可能生長困難。奧梅琴柯說，覆蓋物有助保持根部溫暖、鎖住水分並抑制雜草，但並不適合薰衣草；密集的有機覆蓋物，如樹皮、木屑和堆肥，會在植物根部周圍積聚過多水分，導致腐爛和真菌感染，尤其是在潮濕或多雨的氣候下。

她特別警告不要使用松樹皮、松針與泥炭苔，這些有機覆蓋物不僅會鎖住水分，還會提高土壤的酸性。

8. 寒冷、多風地區

最後，專家建議不要在開闊且寒冷多風的區域種植薰衣草。雖然某些薰衣草品種（如狹葉薰衣草）能耐寒，但多數會在持續強風和寒凍下會受損。奧梅琴柯指出，當土壤凍結且根部無法吸收大量水分時，寒風會使葉片乾枯並導致植物失去更多水分。

相反地，應選擇明亮、向陽且避風的地點，為薰衣草提供所需的溫暖環境。對於氣候較冷的地區，可選擇靠近朝南的牆或位於防風林後方。