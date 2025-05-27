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家中5個意外藏污納垢地方 深度清潔有技巧

編譯尤寶琪／即時報導
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示意圖。Image by congerdesign from Pixabay
示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

就算是最整潔的房子，也會有些藏污納垢的地方；這些地方通常都是在日常清理時，容易被忽略的地方。不過，一但來場深度清潔後，就能大大改善你家的清新度和外觀。

不管你是在為接待客人做準備、進行春季大掃除，還是只是想讓你家煥然一新，以下是家中五個意想不到，並偶爾需要深度清潔的五個區域，以及處理它們的一些簡單小技巧。

1.玻璃燈具

玻璃照明燈具容易吸引灰塵、油脂和蟲子，尤其是在廚房或浴室；隨著時間的推移，這些累積的污垢會這檔光線讓你的燈具看起來昏暗。

清理方法：

- 關掉電源，讓燈泡冷卻；取下玻璃蓋並將其浸泡在加有洗碗精的溫水中。

- 用超細纖維布擦拭，然後完全乾燥後再重新安裝。

2. 抽油煙機

抽油煙機或爐灶通風口很容易吸附油脂和煙霧。即使不長油炸食物，這個地區也會收集空氣中的顆粒，然後變得黏黏的並累積灰塵。

清理方法：

- 取出通風口濾網並將其浸泡在加有洗碗精和小蘇打的熱水中。

- 使用脫脂清潔劑或白醋擦洗外蓋的內部和外部。

- 將濾網裝回去之前，確保已經徹底乾燥。

3.浴室磁磚縫隙

浴室地板和淋浴間的磁磚的縫隙容易發黴、滋生黴斑和污漬，並會讓浴室看起來不乾淨。

清理方法：

- 將小蘇打和過氧化氫混合成糊狀，或可使用Bartender's Keeper

- 將混合物塗抹在縫隙上，並用硬牙刷或縫隙刷清洗。

- 靜置10到15分鐘後用溫水沖洗乾淨。

4. 寵物躺靠的牆壁

如果你有養寵物，那你一定會注意到牠們喜歡躺靠的牆壁，通常會充滿了污跡、油污或毛髮堆積；而這些污垢很容易被忽視並隨著時間累積。

清理方法：

- 把打濕的超細纖維布沾溫和肥皂和水擦拭。

- 對於較頑固的污漬，請試著使用魔術橡皮擦或醋基清潔劑。

- 用乾淨的毛巾擦乾，以免留下條紋。

5. 家電下方和後方

冰箱、烤箱和洗衣機/烘乾機後方的空間，通常都是灰塵、食物碎屑、寵物毛髮甚至黴菌的聚集地。這些地方很少被清潔，但會影響你家的空氣質量，甚至吸引害蟲。

清理方法：

- 拔下插頭並小心地將電器向前移動；如果很重，請記得尋求幫助。

- 使用帶有軟管配件的吸塵器吸走碎屑。

- 用消毒清潔劑拖地或擦拭地板。

- 將設備的背面擦拭乾淨。

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