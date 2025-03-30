街上沒人、沒車等於沒腳⋯華人移居美國 5件事最不適應

華人網友「多喵小柚子」在小紅書分享搬到美國後最不習慣的五件生活細節，包括甜食的甜度「甜到痛苦」。甜點示意圖。（取材自pexels.com@Gu Ko）

一名華人 網友「多喵小柚子」近日在小紅書 分享搬到美國後最不習慣的五件生活細節，從街上沒人、生活高度依賴汽車，到甜食過於甜膩、停車方式與高額小費 文化，引起不少移居美國或留學生 的共鳴與熱議。

首先，讓這位網友最震撼的是「街上真的沒有人」。她提到，自己外出散步時，周圍一片寂靜，幾乎看不到任何人影，與習慣了人潮熱鬧的生活環境形成強烈對比。她也特別錄下自己不說話時的周遭聲音，用以凸顯這份「安靜得發毛」的孤寂感。

其次是「出門必開車」的生活模式，讓她直言「沒車就等於沒腳」。除了生活不便之外，她表示長期不走路讓身體感到不適，甚至有一天忍不住在烈日下徒步走了很久，才意識到人類有「用腳走路」的本能需求，難怪外國人那麼熱衷徒步。

第三個讓她感到困惑的是「開車必須車頭朝內停車」。她以大學停車場為例，說明若違反車頭朝內的規定，將被視為違規。儘管官方解釋是為了提高停車效率與安全，但她坦言自己仍不習慣，並且覺得這種停法「比倒車入庫還難」，至今還在練習中。

第四點則是甜食的甜度「甜到痛苦」。她指出，當地的甜點雖然外觀吸引人，但實際入口後往往「一口就面露痛苦之色」，加上美國飲品缺乏「糖度選擇」，不像國內能選擇三分、五分糖，常常讓她難以下嚥。

最後一點最讓她費解的，是「小費文化」。她強調自己可以接受在餐廳給18%的小費，但無法理解為什麼「連自助咖啡店」也要給小費。她表示，明明是在自助機點單、自己取餐，卻仍被要求支付高達18%的服務費，讓她感到十分困惑。

這篇貼文引起許多網友共鳴，許多人留言表示「真的有同感，尤其甜食和小費」、「剛到美國時也是最不習慣這些」、「停車那點太真實了！」、「沒人真的好孤單，我覺得即使看到的都是陌生人也好」、「沒有人就算了，我們住的附近經常有熊」、「沒有人真的受不了，會有莫名的孤獨感，會讓心情不好」、「還有垃圾一周一收，夏天一旦忘了一次垃圾桶可能會生蛆」。