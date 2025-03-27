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習慣20分鐘內吃完一餐？專家說為何該放慢速度

記者張聲肇／即時報導
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示意圖。Image by congerdesign from Pixabay
示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

健康專家說，用餐速度的重要性不亞於吃進肚的內容，要點就如小時候媽媽教的：細嚼慢嚥。

吃太快會讓腦袋來不及叫停，以致過量，也會惹毛同桌速度較慢的夥伴，甚至讓掌廚的人不快。理想速度為何？專家說，在20-30分鐘內就解決一餐，就叫「太快。」

克里夫蘭醫療診所行為健康中心的海因伯格（Leslie Heinberg）說，肚子和大腦透過好幾種荷爾蒙訊號溝通，說「我飽了」，約須20分鐘，「因此，吃太快就可能錯過訊號，很容易過量。」

吃太快另有缺點--吞進太多空氣，導致腹脹、消化不良。食物沒嚼碎，會造成消化問題，吸收不了全部營養。更糟的是，沒咬碎的食物可能梗在喉嚨。

研究發現，吃東西快的人最容易肥胖，而細嚼慢嚥者鮮見肥胖。

如何放緩進食速度？首要關掉電視、放下手機。海因伯格說，遍看電視邊用餐的人，常趁廣告時間或節目完畢才猛吞幾口，較不注意「飽了」的訊號。專心吃飯的人，通常較享受菜飯的滋味，也吃的較少。

她說，多數人吃飯的速度，早就成習，「但是改變還是可能。」方法如用較不常用的手、訓練自己用不習慣的餐具如筷子、刻意「休息一下」、餐盤有空間時，喝點水。

職業忙碌的人常須吃「工作餐」或點心，邊開會邊進食，英國營養緩頰貝瑞（Sarah Berry）建議，還是「用心吃飯」為宜。「不用心吃，容易吃太快、吃太多。」

那要怎麼慢下來呢？英國心理學會臨床醫師麥卡錫（Helen McCarthy）說，最簡單的辦法就是「多嚼幾次。」「嘴巴裡的食物嚼久一點，自然慢下來。」

入口的東西也會影響吃的速度。高度加工過的食物或快餐，通常質地較軟，麥卡錫說，「蔬菜、蛋白質和高度加工過的食品，很難用同樣的速度吃。」她有個病人，聽她說要細嚼慢嚥後，再也不嗜食洋芋片，因為有「滿嘴黏黏的化學品」的感覺。

麥卡錫

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