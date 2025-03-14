休假不要打掃衛生 他曝時間管理妙招「把週末過成四天」

網友建議不要在週末打掃，好好休息享受個人時光。示意圖。（取材自pexels.com@George Milton）

週末只有短短兩天，對於平時工作壓力巨大的上班族而言，可說是完全不夠用。有網友建議「不要在週末打掃衛生」，以避免休息時間完全被家務佔據，他分享自己「延長週末」的做法，成功「把週末過成四天」。

一名網友在小紅書 以「不要在週末打掃衛生」為題發文，發文網友表示，以往習慣在週末進行大掃除，導致一整天的時間被家務佔據，破壞了週末的完整性。有時外出放鬆後，回到家卻發現環境依舊混亂，讓人倍感無奈。因此，她開始思考如何更有效地安排時間，讓週末過得更輕鬆愉快。

發文網友提及一位博主的分享，指出「延長周末」的關鍵在於精心規劃。該博主建議，周五晚上應安排讓自己開心的事情，以此提高對週末的期待感，讓周五變得更有趣；而週末則適合用來進行那些平時較難完成的大型活動。

受此啟發，發文網友整理出一套「延長周末」的具體時間規劃，包括周三作為小休息日，適當放鬆身心；周四設定為大掃除日，提前完成家務；周五作為放鬆日，迎接週末的到來；周六完全自由安排，享受個人時光；周日躺平擺爛，為新的一週儲備能量；必要的事務則安排在周六早晨或周日晚間，以減少對週末的干擾。

這套時間管理方法在網上迅速引起討論，許多網友認為這種安排有助於提升週末的幸福感。一些人表示：「真的很有道理，每次週末一掃除，感覺就浪費掉一天！」、「周四先打掃好，週末才能真正享受！」但也有網友持不同意見：「如果家裡有小孩或寵物，根本沒辦法不打掃」、「不是所有人都有時間週四打掃啊！」

也有網友分享自身做法，留言「我都是周五晚上或者周六上午打掃，這樣最少有一天半可以在幹淨的房間裡待著，工作日有空也稍微打掃一下」、「能上班做的事情絕不下班做」、「贊同周末不打掃，平時晚上掃」、「周末不要打掃衛生太對了，不然想起周末都是疲憊和累」。