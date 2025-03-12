吃糖後記得刷牙 營養學家：馬鈴薯、吐司也需要

大多數人都被警告過，如果吃了糖，一定要記得刷牙。但一項新的研究指出，馬鈴薯與吐司也可能帶來隱藏的蛀牙問題。(本報資料照片)

大多數人都被警告過，如果吃了糖，一定要記得刷牙。但一項新的研究指出，馬鈴薯與吐司也可能帶來隱藏的蛀牙問題。

康乃爾大學分子營養學助理教授安吉拉·普爾（Angela Poole）指出，每個人擁有的AMY1基因複製數量，對口腔中細菌如何回應澱粉具關鍵作用，可能增加某些人罹患蛀牙與牙齦疾病的風險；因此根據個人AMY1基因複製數量，在吃完易消化的澱粉食物後，同樣要刷牙。

AMY1基因負責產生唾液澱粉酶，這種澱粉酶有助消化口腔中的澱粉。

較早的研究顯示AMY1與蛀牙、牙周病有關；然而科學家尚未完全了解唾液澱粉酶如何與澱粉相互作用，破壞口腔微生物群，增加罹患牙齦疾病的機率。

普爾表示，這項研究想要知道如果有人吃澱粉，口腔裡會發生什麼事，基因複製數量的多寡，答案是否不同？她說，他們發現其他細菌參與了這些過程，而且這些變化取決於AMY1。

在AMY1基因複製數量較高的樣本中，研究團隊發現澱粉會顯著降低奇異菌屬與韋榮球菌屬兩種細菌的比率，而肺炎鏈球菌的含量則會增加。普爾說，這三種細菌都與蛀牙或牙齦疾病有關。

但這項研究結果並不表示應該從飲食中去除澱粉食物，對多數人而言，澱粉食物是碳水化合物的重要來源，適量攝取對均衡飲食十分重要；它們提供能量與纖維，以及必要的維生素、礦物質。

富含澱粉的食物包括麵包、麥片、義大利 麵、米飯、馬鈴薯、豆類、玉米甚至香蕉。AMY1基因複製數量較高的人，較容易分解澱粉食物，研究人員認為這是隨著時間演化出的遺傳變異。

普爾指出，有較多機會獲得澱粉食物的族群，往往擁有較多的複製數量。她說，這是有道理的，在食物稀少時，能夠更有效率地分解這些澱粉食物，會讓人更具生存優勢；雖然有好處，但研究也指出了對牙齒與牙齦的潛在壞處。普爾說，如果某些人的AMY1基因複製數量較高，分解澱粉就較具效率，而喜歡這些糖分的細菌就會在口腔中繁殖得更快。