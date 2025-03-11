生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

按摩槍。Image by Matias Maiztegui from Pixabay

一般人多半將天災人禍視為奪取生命的最大威脅，不過事實證明，居家環境常見物品也具有潛在致命性，其中最讓大家想不到的就是按摩器。

最近在社群平台Reddit聊天室網友針對以下問題議論紛紛：「有沒有人覺得什麼東西可以在短短數秒內置人於死地？」結果許多網友列舉驟逝的意外包括觸電、昏迷、捕捉動物以及誤食漂白劑等常見家用清潔劑等都是頗具危險的潛在殺手，不過其中最令人震驚的答案竟然是居家常見的按摩器。

一般市售按摩器說明書明確提醒消費者：「雖然按摩槍一般用於肌肉按摩沒有全權疑慮，但若用於頸部可能會有危險。」並強調：「按摩槍產生的高振動可能會損害未受保護的頸部未稍部位，尤其在極少數情況下，還可能導致軟組織損傷甚至出現類中風 症狀。」

每日郵報(Daily Mail)報導指出，醫學專家長期以來建議消費者使用按摩工具時，應該注意避開脊椎、腎臟、突出的血管或肋骨等範圍，因為極少數情況下，按摩工具可能嚴重損害身體組織甚至危及生命，包括造成骨折或關節損傷、血栓以及肌肉衰竭，同時骨質脆弱或疏鬆患者若使用按摩槍，很容易造成骨骼裂縫等骨折症狀。

另外Reddit網友提到的另一項日常危機，就是檢查大型車輛(如連結車之類)煞車系統，可能因為沒有確實鎖死煞車系動導致車輛滑動而肇事；另外一種住家危機就是在浴室不慎滑倒，可能導致腦震盪與血栓，尤其是老人可能因此發生嚴重的頭部損傷甚至死亡，不可不慎。

雖然聯邦疾病防治中心 (CDC)尚未統計2024年全國腦震盪致死人數的相關數據，不過已經有資料顯示2021年全國有6萬9000人死於嚴重的創傷性腦傷。

世界衛生組織(WTO)氣候變遷 與衛生項目Seed Global Health執行長凡妮莎·凱利(Vanessa Kerry)還向科學雜誌「科學人」(Scientific American)透露，吸入性傷害容易導致肺部病變：「植被燃燒會產生微顆粒混合物，可能含有建材等揮發性化合物。」並強調：「這種氣體顆粒混合物可能對身體造成直接傷害，如果無法排出，就會直接導致肺部內膜發炎，只要內膜脫落，就會呼吸困難，需要依靠呼吸器輔助。」