華人父親來美無聊到「坐門口數人」 他喊老天爺：快回暖吧

中國網友的爸爸冬天在美國無事可做，生活無趣。冬季示意圖。(路透)

一名旅居美國的華人 網友在小紅書分享父親來美探望的日常，意外引發共鳴。他的父親在中國務農了一輩子，習慣了日出而作、日落而息的忙碌生活，如今因為冬季無農活可做，每天只能坐在家門口數路過的人，讓他感嘆：「整個人都快要沒有活力了。」

這位網友提到，每天下班回到家，總會看到父親坐在門口等他，並向他報告今天見到了多少行人。有一天，他的父親甚至特別計算：「今天只看到了11個人出來走路。」這樣的生活對於一輩子都在勞動、未曾真正歇息過的老人來說，無疑是巨大的轉變。

他回憶起過去春夏時節，父親來美時總能在田地間忙碌，育苗、種菜、澆水，每天都有充實的農務讓他保持活力。當時，甚至連鄰居們都被這位來自中國的農夫吸引，尤其是印度鄰居，看到他的種植成果後紛紛前來「取經」，學習哪些蔬菜可以種、該如何栽培，即便語言不通，大家也能透過指指點點、手勢比劃來交流農耕技術。

然而，冬季的到來，讓這位習慣勞動的父親頓失方向，缺乏日常忙碌的目標，只能靠數行人來消磨時間。網友無奈地表示：「希望天氣快點回暖吧，只有土地才能讓我家小老頭重新充滿活力。」

有相似經歷的網友則留言「我媽18年來美待了半年，她還挺習慣這裡，這次來美快兩年了，春夏秋出門自己走走，小區有幾個中國人，會陪她聊天，隔壁鄰居是白人，看到也會打招呼，她說美國人好，不歧視她，空氣也好吃的東西也放心，我們上班時她就玩手機打遊戲、做艾灸養生，天暖和時教會的朋友也會開車帶她去教會走走，下周帶她去參加老鄉聚會」、「中國人就應該在加州 的華人聚集地。我爸媽來，每天早上到門口公園，一大群人唱歌跳舞打拳打牌，玩到中午一起去超市買個菜，回家吃飯午睡起來下午兩點，剛好走路去學校接娃」、「我爸在家把地吸了又吸，把已經切了的排骨再繼續剁碎，還好附近有個可以走路去的沃爾瑪，他剛去買了一個洋蔥回來」。