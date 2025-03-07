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洗碗機達人：5件絕不會做的事

編譯盧炯燊／即時報導
洗碗機。Image by Devilishly Good from Pexels
洗碗機。Image by Devilishly Good from Pexels

飯後將餐具放進洗碗機看似簡單，其實是一門學問，但也是家庭裡最容易引起爭拗，就如怎樣放置就已經是有爭議的問題。

為了避免爭拗，消費者權益組織「Which?」的研究員勞克林 (Andrew Laughlin) 就出來說明一下，希望給大家一個中肯意見，也說明經常犯的錯誤。

首先是預先沖洗餐具才放進洗碗機。

勞克林認為這是人們最常犯，也是最無意義的錯誤之一。無論杯盤碗碟上的污漬有多嚴重，也沒必要預先沖洗，只要將食物殘渣刮到垃圾桶裡後，就可以把餐具直接放入洗碗機架。

他解釋，大多數洗碗機的洗碗程序，都有預先沖洗餐具，因此毋須將餐具預先沖洗，以避浪費食水及金錢。

其次是使用洗滌劑分配器(Detergent Dispenser)。

不少人喜歡將洗滌劑片劑牢固放入分配器內，但很多時分配器沒有打開，當洗碗程序完結後，這些片劑還未完全溶解，反令杯盤碗碟不乾淨。

勞克林認為更有效及更省時省力的方法，就是將片劑直接塞進洗碗機內。

第三個切記不要做的就是將杯盤碗碟胡亂塞進洗碗機內。

這可能許多人經常犯的錯誤，尤其是在趕時間的情況下，但這只會讓餐具不光亮潔淨，所以要懂得正確的擺放方法。

洗碗機的底架是清潔力最強的地方。噴水器能夠直接噴射清潔，能有效清洗嚴重骯髒的鍋及盤子。因為底部的水壓較高，洗碗機的底層適合放置鍋具、盤子和大碗。但這意味著精緻的玻璃器皿或輕質塑膠容器，就應放在頂部架子上 ，這樣它們就不會被水壓沖到破裂、碰撞及變形。

第四是定期打理。

包括至少每個月補充一次軟化鹽，它可以軟化水質，尤其是使用硬水的地區。這有助防止水垢積聚，使玻璃杯閃閃發亮。

此外根據洗碗次數，每隔幾星期添加洗碗機專用清潔劑；定期清潔過濾器(至少每月1 次)，這可幫助防止堆積殘餘食物及產生難聞的氣味。

最後是有些物品絕對不能放進洗碗機。

鋒利的刀具以及木製品，包括裝載刀具的木裝載器，木砧板及木湯匙等都是洗碗機的禁忌。

勞克林說，這些東西只消放進洗碗機一次就會破損，木製品因接觸水而膨脹及破裂，而鋒利刀具的刀刃則會變鈍。不沾餐具和大多數隔熱杯也不適用，因為洗碗會破壞特殊塗層及真空密封。

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