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呵護嬌貴蘭花 如何讓它們活上15年

編譯周靜芝 / 即時報導
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蘭花。Image by Rick Wunderle from Pixabay
蘭花。Image by Rick Wunderle from Pixabay

蘭花鮮豔的色彩與獨特的花瓣，使其成為室內綠植中最受喜愛的花卉之一，但是這些美麗嬌貴的花朵需要比其他植物更多的呵護與照顧。室內設計網站Elle Décor報導，無論是買了盛開的蘭花，或是有球莖但不知下一步該怎麼做，以下是相關知識。

在世界各地都可見到蘭花的蹤跡，作為多年生植物，蘭花可以存活數年；如果照顧得當，時間甚至可長達十五年以上。當然，要做到這一點，必須勤於照料它們。

如何種植蘭花？

蘭花屬熱帶植物，能在穩定、受控的環境中成長，因此很適合室內栽培；雖然一年四季都可栽種或換盆，但最佳時機是在春季或初夏，這是蘭花進入生長旺盛的時期，讓它們適應新環境，從較高溫度與較強的日照中獲益。

無論是為成熟的蘭花換盆，還是從球莖開始種植，它們都喜歡生長於疏鬆的椰子殼、樹皮或苔蘚，而不是土壤。使用排水良好的蘭花混合盆土，避免過度澆水，讓根部周圍的濕氣與空氣保持平衡。若是種植球莖，應將其三分之一覆蓋，給予水份與適當的陽光，球莖應可在三個月內開花。

蘭花需要多少陽光？

專家建議將蘭花盆栽放在靠近窗戶的地方，以獲得最佳日照；朝東的窗戶被認為是最好的，因為可讓蘭花在早上接受較明亮的光線，隨著太陽升起置身較陰涼的環境。光線太強會讓蘭花曬傷，跡象包括出現紫色斑點或葉片變褐色。

該如何為蘭花澆水？

蘭花很適合浸泡式澆水：在盆中注入室溫的水，讓蘭花在水中浸泡10分鐘。這可讓蘭花盡量吸收所需的水份，而不致太潮濕。此外，也可每周一次在混合土上放置最多三塊冰，讓蘭花在冰融化時慢慢吸收水分；如果是熱帶蘭花，也可輕輕地在土壤上噴水。對所有蘭花，都要避免讓水沾到花朵上。

蘭花的花期有多久？

成熟蘭花的生命周期因種類而異，不過蘭花通常在夏季或初秋出現新的生長跡象，然後在秋季或初冬出現穗狀花序。蘭花通常在冬天或春天綻放，花期可長達三個月。當花朵凋謝時，它們並非枯死，在新的季節開始時，還會繼續生長。

該修剪蘭花嗎？

定期修剪可使蘭花茁壯，但時間與技巧是確保健康生長的關鍵。修剪有助於去除枯死或不健康的部分，讓蘭花重新開花，並保持良好形狀。專家指出，蘭花開完花後，最好修剪花穗，以促進後續的開花。

如果花穗已發黃或變褐色，便要從底部剪掉；如果仍是綠色，可在莖節上方剪掉，以促進新芽生長。務必使用經消毒的工具，以防止感染；修剪工作還包括在換盆時去除枯死或黃化的葉片與根部，以保持蘭花的健康。

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