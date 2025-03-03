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華人想搬離加州 「四州選擇困難」徵求網友意見

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不少網友認為加州仍然是最適合居住的地方，無論山海風光或城市生活都能兼具。(路透)
不少網友認為加州仍然是最適合居住的地方，無論山海風光或城市生活都能兼具。(路透)

隨著美國城市生活成本不斷攀升，越來越多加州居民考慮搬遷至其他州，尋求更低的生活開支和更適合的居住環境。近日一名華人網友在小紅書發文表示，自己正考慮從加州搬往德州北卡南卡或伊利諾伊州，希望獲得大家的建議。此話題迅速引發熱烈討論，眾多網友紛紛分享自身經驗，有人力推加州仍是最佳選擇，也有人認為搬離才是更理智的決定。

部分曾經搬往德州的網友表示，德州的房價相對便宜，生活成本確實較低，但氣候炎熱，特別是夏季酷暑難耐，還有蚊蟲困擾，對於來自加州的居民來說並不容易適應。有些人甚至坦言，搬過去不到幾個月就已經想搬回加州，因為加州的自然環境、氣候和生活方式仍然是無可取代的。

不過，也有網友認為德州的海灘和自然環境優越，對於喜愛戶外活動的人來說仍然是不錯的選擇，但也提醒買房時需要留意當地對外來移民的態度，因為部分社區對於亞洲面孔不太友善，甚至在購房時還會考察國籍身份。

除了德州以外，北卡和南卡也成為不少網友推薦的移居選擇。許多人認為，這兩個州的整體環境較為宜居，氣候適中，房價合理，華人社區也在逐漸增加，生活成本相較加州友善許多，因此對於考慮搬遷的人來說，是不錯的落腳點。而對於伊利諾伊州，特別是芝加哥，有網友表示其郊區房價親民，治安尚可，生活機能良好，但通勤是一大問題。如果從事遠程工作或能夠接受部分時間在家辦公，芝加哥的郊區或許是個值得考慮的選擇。

當然，也有不少網友認為加州仍然是最適合居住的地方，特別是氣候宜人、環境多元，無論是山海風光還是城市生活都能兼具，對於喜歡戶外活動的人來說，加州仍然是美國「人間天堂」。此外，加州的經濟發展相對穩定，工作機會多，對於許多專業人士來說仍然具備吸引力。雖然加州的房價與生活成本較高，但有人認為，這些額外支出換來的是更好的生活品質和便利性，因此仍然值得留下。

這場關於搬遷的討論也延伸到美國各大城市的宜居性問題。有人認為德州適合想要低生活成本和大房子的家庭，但氣候過於極端；北卡、南卡則提供較為平衡的居住環境，但經濟發展速度仍不及加州；芝加哥雖然具備大城市的文化與就業機會，但氣候寒冷、冬季漫長；而加州則憑藉其獨特的氣候、豐富的生活娛樂資源，仍然吸引大批居民定居。

不少網友認為加州仍然是最適合居住的地方，無論山海風光或城市生活都能兼具。(路透)
不少網友認為加州仍然是最適合居住的地方，無論山海風光或城市生活都能兼具。(路透)

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