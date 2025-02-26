急診醫生告誡6危險行為 雪地穿布希鞋是其一

近年來俗稱「布希鞋」的Crocs在Z世代中大受歡迎，但急診室醫生警告，儘管這款特別輕便的鞋子既舒適又吸引人，但在下雪或結冰的天氣裡穿著卻極不安全。美聯社

無論是日常習慣或看似無害的例行活動，某些可能在不經意下危害健康；而在急診室每日目睹成百上千病患被送進來的醫生，對這些混亂情況並不陌生。

根據疾病管制與預防中心 (CDC) 資料，全美各地急診室每年約收治近1.4億人次，小至感冒、大至危及性命的傷害。CDC報告指出，全國平均每100人中有42人到急診室求診；其中約30%與受傷有關，約63%患者年齡介於18至65歲。

芝加哥大學醫學院急診醫師派拉特（Abdullah Pratt）對紐約時報表示，他們常看到「糟糕之至、傻到極點」的情況；值得注意的是，這些病患有85%住在都會區。

全國多位急診醫師揭露了6種「正常」活動背後的驚人真相，提醒應趁早停止，以免為時已晚。

1. 勿在雪地裡穿Crocs鞋

近年來俗稱「布希鞋」的Crocs在Z世代中大受歡迎，但急診室醫生警告，儘管這款特別輕便的鞋子既舒適又吸引人，但在下雪或結冰的天氣裡穿著卻極不安全。

派拉特就是一位不會為方便而冒險的醫師，他透露在寒冷的季節，他每周至少會看到一次因穿布希鞋而受傷的例子。他說，這種鞋缺乏抓地力，也未提供腳踝支撐，「人們會猛然滑倒，他們的Crocs也一樣」。

濕滑的鞋底是災難的根源，會造成滑跤、跌倒，並造成嚴重的突發性傷害。儘管它們很容易穿脫，但在急診室醫護人員強烈建議將它們當作室內鞋來穿。

2. 切酪梨 時不要太急

這種廣受歡迎的水果意外地成為刀傷的禍首，波士頓一位急診醫師表示，這類傷害是她每年最常見的問題之一。

根據中西部醫療機構MOR的估計，全美每年約有35萬人因刀傷進急診室。

哈佛附屬醫院急診室醫師蘭德瑞（Adaira Landry）表示，由於這些傷害很常見，她常會猜測是在切酪梨時受傷的。她說，她得到的反應常是「是啊，你怎麼知道？」

除了酪梨，新澤西州 哈肯薩克（Hackensack）大學醫學中心急診部代理主任蘇格斯基（Gregory Sugalski）表示，廚房裡另一刀傷的禍首是貝果，他經常見到因此而切到手的病人。

佛羅里達大學醫療中心社區急診部主任夏儂（Matt Shannon）指出，避免血光之災最安全的方法是使用安全、防滑的木質砧板，刀面切勿朝向手。

3. 好玩的彈跳床潛藏危險

許多人視彈跳床為一種燃燒體力的有趣活動，但急診室醫生卻稱它為「骨折製造工廠」。蘇格斯基表示，經常看到因此骨折、脫臼、脊椎或頭部受創者。

2022年國家醫學圖書館的一項調查顯示，在2009至2018年間，共通報超過 80萬件與彈跳床有關的傷害；其中超 過半數是發生在家中，其餘則發生在運動場所。

如果一定要玩彈跳床，急診醫生建議一次僅一個人使用，多數傷害都發生在幾個人一起跳的時候；此外，確保周圍的彈簧與支柱有適當的襯墊也很重要，可防止搖晃與翻倒所造成的永久性脊椎與肌肉骨骼傷害。

4. 陌生的狗不一定友善

許多愛狗人士，喜歡摸摸鄰居小狗的頭；但派拉特在治療過數十位遭狗攻擊的受害者後，警告不要做這類事：撫摸陌生的狗。

他說，人們不知道牠曾受過什麼樣的創傷，也不知道什麼會觸發攻擊，「你永遠不知道」。

國家衛生研究院（NIH）的報告顯示，在需要就醫的動物咬傷案例中，被狗咬的比率高達85%。據估計，全美每年約有470萬起被狗咬傷事件，其中超過33.3萬名受害者需到急診室治療。

5. 不要忽略突發症狀

談到突發性嚴重症狀，幾位急診科醫師表示，時間是最重要的，忽略這些症狀可能犯下致命錯誤；他們強調，無論是胸痛、呼吸急促或身體某個部位麻痺，都必須認真看待。

蘭德瑞說，如果突然出現任何嚴重症狀，立即前往急診室是最好的做法，但應該盡可能避免自己開車。

新澤西州莫里斯敦（Morristown）醫療中心急診科副主任席佛曼（Michael E. Silverman）表示，根據他的經驗，在健康危機發生時自行開車前往醫院，只會導致更多意外與傷害。

6. 別忘了頭盔

不論是運動、騎電動自行車、機車或是在公園騎自行車，許多急診醫師都會戴著頭盔；因為不戴頭盔像在「玩命」，可能很快便要付出代價。

NIH的資料顯示，全美每年約有8萬名騎自行車頭部受傷的病患掛急診；這些案例中，絕大部分是因未戴頭盔而造成。

使用自行車頭盔已被證實可大幅降低嚴重頭部受傷的風險，蘇格斯基說，他總是戴著頭盔，那些穿著防護裝備的人有更大機會從可能的傷害中完全痊癒。