這2招DIY 讓車庫阻隔嚴寒低溫

寒冷的冬天會讓沒有暖氣的車庫成為不想久留之地,但仍要停放車輛、或需長時間使用這個空間時,該如何解決讓人難受的低溫 呢?車庫安裝絕緣材料,是解決這個常見問題的方法,可阻隔冷空氣,讓車庫較為溫暖。

家居生活網站House Digest報導,如果想省點錢,不妨自己動手做,而非雇請專業人員。成功的DIY車庫保溫方法包括:在縫隙中噴上泡沫絕緣噴霧,並在門的內側覆蓋合適的保暖材料。

如果車庫門底部尚未裝設防風雨的密封條,可考慮加裝,以進一步保溫。這些方法都很簡單,不需專業人員就可自行完成;同時也相對省錢,人工收費通常每小時約40至80元。

用泡沫絕緣噴霧封住裂縫與縫隙

這是簡單的車庫保溫、隔熱方法,可購買泡沫絕緣噴霧,如亞馬遜 的Loctite Tite Foam;仔細閱讀產品說明,瞭解使用方法。不同產品的操作步驟略有不同,但通常一開始應先鋪上防塵布,以保護周圍表面,並戴上手套與護目鏡。

接著依照說明將噴霧噴在角落的裂縫與縫隙、牆壁邊緣,以及任何注意到的地方;只需填滿一半,因泡沫會膨脹、填滿剩餘的空間。待泡沫凝固後,用溶劑或有鋸齒的刀片去除多餘的泡沫。完成後,就可以獲得額外的防寒保護,還可防止害蟲入侵房子。這種噴霧應與其他絕緣方法一起使用,才能發揮最大功效,例如加裝或更新防風雨的密封條。

車庫門內側覆蓋絕緣材料

缺乏絕緣材料的車庫門也會在冬季將寒冷帶入室內。首先要確定材料的R值,它代表隔熱的強度;獨立式車庫的絕緣材料R值需為0至6,連接式車庫需7 至9,有暖氣的車庫需10至13,而直接位於居住空間下方的車庫至少需14。

購買適當的絕緣材料後,第一步是標記扣件(fastener)的位置;接著在標記上貼雙面膠帶,然後將鋼絲繩夾頭(retainer clip)固定在膠帶上。這時需量好門板尺寸,根據尺寸裁剪絕緣材料;將切好的絕緣片放入每塊門板,並用夾頭固定。House Digest推薦NASA TECH車庫門絕緣組合包(R值為8),附有所需的一切物品,可讓過程變得更簡單。 NASA TECH車庫門絕緣組合包。圖取自Amazon.com

