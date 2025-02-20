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這2招DIY 讓車庫阻隔嚴寒低溫

編譯周靜芝 / 即時報導
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Loctite Tite Foam。。圖取自Amazon.com
Loctite Tite Foam。。圖取自Amazon.com

寒冷的冬天會讓沒有暖氣的車庫成為不想久留之地，但仍要停放車輛、或需長時間使用這個空間時，該如何解決讓人難受的低溫呢？車庫安裝絕緣材料，是解決這個常見問題的方法，可阻隔冷空氣，讓車庫較為溫暖。

家居生活網站House Digest報導，如果想省點錢，不妨自己動手做，而非雇請專業人員。成功的DIY車庫保溫方法包括：在縫隙中噴上泡沫絕緣噴霧，並在門的內側覆蓋合適的保暖材料。

如果車庫門底部尚未裝設防風雨的密封條，可考慮加裝，以進一步保溫。這些方法都很簡單，不需專業人員就可自行完成；同時也相對省錢，人工收費通常每小時約40至80元。

用泡沫絕緣噴霧封住裂縫與縫隙

這是簡單的車庫保溫、隔熱方法，可購買泡沫絕緣噴霧，如亞馬遜Loctite Tite Foam；仔細閱讀產品說明，瞭解使用方法。不同產品的操作步驟略有不同，但通常一開始應先鋪上防塵布，以保護周圍表面，並戴上手套與護目鏡。

接著依照說明將噴霧噴在角落的裂縫與縫隙、牆壁邊緣，以及任何注意到的地方；只需填滿一半，因泡沫會膨脹、填滿剩餘的空間。待泡沫凝固後，用溶劑或有鋸齒的刀片去除多餘的泡沫。完成後，就可以獲得額外的防寒保護，還可防止害蟲入侵房子。這種噴霧應與其他絕緣方法一起使用，才能發揮最大功效，例如加裝或更新防風雨的密封條。

車庫門內側覆蓋絕緣材料

缺乏絕緣材料的車庫門也會在冬季將寒冷帶入室內。首先要確定材料的R值，它代表隔熱的強度；獨立式車庫的絕緣材料R值需為0至6，連接式車庫需7 至9，有暖氣的車庫需10至13，而直接位於居住空間下方的車庫至少需14。

購買適當的絕緣材料後，第一步是標記扣件(fastener)的位置；接著在標記上貼雙面膠帶，然後將鋼絲繩夾頭(retainer clip)固定在膠帶上。這時需量好門板尺寸，根據尺寸裁剪絕緣材料；將切好的絕緣片放入每塊門板，並用夾頭固定。House Digest推薦NASA TECH車庫門絕緣組合包(R值為8)，附有所需的一切物品，可讓過程變得更簡單。

NASA TECH車庫門絕緣組合包。圖取自Amazon.com
NASA TECH車庫門絕緣組合包。圖取自Amazon.com

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