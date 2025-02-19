哪種飲料最會讓人跑廁所 第一名不是咖啡或茶

最容易讓人跑廁所的飲料並非印象中的咖啡而是含酒精的紅酒或啤酒，原因是酒精會干擾膀胱運作。Image by Ira Lee Nesbitt from Pixabay

泌尿科醫師指出，最容易讓人跑廁所的飲料並非印象中的咖啡 而是含酒精的紅酒或啤酒，原因是酒精會干擾膀胱運作。

據每日郵報(DailyMail.com)報導，一般來說，大多數人每天尿尿的次數大約是4到8次，其中包括夜裡一到兩次。不過，如果每隔幾個小時就要跑廁所，就得注意可能與你喝的東西有關。洛杉磯 西達塞奈(Cedars-Sinai Medical Center)醫療中心泌尿科醫師霍曼(Justin Houman)表示，含酒精的飲料是最會讓人頻尿的飲品。

酒精濃度較高的飲料，例如紅酒和烈酒相較酒精濃度較低的飲料，例如啤酒，更具有明顯的利尿作用，因而加劇利尿影響。霍曼指出，酒精會刺激膀胱內壁，這種刺激會造成排尿時收縮的逼尿肌受到影響，造成膀胱變得更加敏感，進而引發想要上廁所的感覺。

第二名則是含咖啡因的飲料，而提神飲料則高居榜首。雖然不同品牌的成分各不相同，但這些飲料通常含有80至160毫克的咖啡因，最高含量高達一杯咖啡咖啡因的兩倍。霍曼醫師表示，由於提神飲料富含咖啡因及瓜拿納等其他刺激成分，也具有利尿作用。他說，「會增加尿液量並刺激膀胱，造成頻尿和尿急。」部分提神飲料，例如紅牛還含有牛磺酸，是一種被認為能提高思考清晰度的胺基酸。不過，牛磺酸有助於維持細胞的體積並增加圍繞細胞、運送養分和廢物的間質液量，這樣的作用會抑制抗利尿激素(ADH)，與酒精的作用機制類似。

排名第三的咖啡與茶和提神飲料一樣具有利尿作用，只是所含的咖啡因較少。一項最近刊登於「Current Urology」期刊的研究發現，在年齡超過60歲且有膀胱過動症狀的受試者中，將近一半的人每天攝取超過300毫克的咖啡因，相當於3杯咖啡或6杯茶。

碳酸汽水則是第四名。這些汽泡飲料含有溶解的二氧化碳，會形成酸性環境、刺激膀胱內壁，導致尿急感增加，而且咖啡因還會加劇這種影響，汽水中其他添加物也有同樣的影響。霍曼說，「糖和人工甜味劑也會造成刺激。」

第五則是果汁類飲品。霍曼說，「許多果汁，尤其是柑橘類果汁，酸度很高，會刺激膀胱。」一項針對近600名患有膀胱疾病與出現疼痛的女性所做的研究發現，富含柑橘成分的水果，例如檸檬、柳橙和葡萄柚會加重上述症狀。

雖然咖啡和茶排名「最容易讓人想上廁所」名單前半段，但去咖啡因或草本類飲品則是最不會讓人跑廁所的飲品。霍曼表示，因為少了咖啡因，這些飲品與含咖啡因飲品相比，對膀胱功能的影響變得非常有限。