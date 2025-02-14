美國家庭必鋪地毯 在地人曝4原因：滿足對家的渴望

網友分享美國人偏愛地毯的原因。示意圖。（取材自pexels.com@Taryn Elliott）

在許多來到美國生活的華人 移民眼中，美國家庭對地毯的喜愛令人驚訝。無論是公寓、獨棟別墅，甚至是學校與辦公室，都能看到大面積鋪設地毯。然而，對於習慣瓷磚、木地板等材質的亞洲人來說，地毯不僅難以清潔，還容易積灰塵與細菌。在美國生活的華人網友近日在社群平台分享，揭開美國人偏愛地毯的四大原因。

美國人對地毯的喜愛可追溯至二戰後的郊區住宅發展時期。當時，地毯被視為一種提升家庭溫馨感與舒適度的象徵，隨著房屋建造技術的進步與材料成本下降，地毯逐漸成為許多家庭的標準配置。此外，美國大部分住宅採用木結構設計，相較於水泥建築，木結構的地板更適合鋪設地毯，以增強隔音與保暖效果。如今，地毯已成為美國家居文化的重要元素，幾乎每個家庭都能看到它的蹤影。

有網友在小紅書 發布影片分析美國人喜歡地毯的四大原因，第一，價格便宜、安裝簡單，在美國，磁磚與木地板的價格昂貴，且安裝成本高昂，聘請專業工人鋪設磁磚需要花費大量的人工費用。然而，地毯不僅價格相對低廉，且安裝簡單，許多家庭甚至可以自己動手鋪設，省錢又省力。因此，對於預算有限的家庭來說，地毯是一個經濟實惠的選擇。

第二，隔音效果佳，由於美國許多房屋都是木結構建築，隔音效果較差，樓上走動聲、孩童奔跑聲或音樂聲很容易傳到樓下。而鋪設地毯能有效吸收聲音，減少噪音干擾，提升居家環境的安靜度。有網友分享，曾在田納西州的木屋中，孩子們因為看到黑熊過於興奮而跳了起來，聲音之大甚至把熊都嚇跑，若是鋪了地毯，跑跳噪音就能夠改善。

第三，冬季保暖、踩踏舒適，美國冬天寒冷，許多人習慣在家中赤腳走動，然而瓷磚地板觸感冰冷，不適合寒冷氣候。而地毯具有良好的保暖效果，腳踩上去柔軟舒適，能夠提升家居溫暖感，減少冬季寒氣帶來的不適，對於北方州的居民來說尤為重要。

第四，營造溫馨氛圍，美國人相當重視家居裝飾，地毯能夠瞬間提升空間的溫馨感與層次感。不同顏色與花紋的地毯，搭配溫暖色調的燈光與牆面裝飾，能夠讓家中環境變得更加舒適宜人。對於美國人而言，家不僅是居住的地方，更是放鬆身心、享受家庭時光的重要空間，因此他們會定期使用地毯清潔機維護地毯，保持整潔。

其他網友則留言「我哥家在美國廚房都是地毯，煮飯有油就單獨擦一下，平時就吸一下，三個月請人來徹底清洗一次。」、「鋪地毯是為了搭配家居，是為了舒適也是為了美和溫馨，至於累不累，也還好，有戴森幫忙，還有洗地毯的機器可以用。留言區有些人總覺得髒啊麻煩啊，不懂的，是因為在鋪地毯人的心裡覺得美更重要，而有些人覺得省事更重要」。