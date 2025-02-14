從塑膠吸管、節能燈泡到馬桶水量 川普2.0新衝擊

塑膠吸管。Image by Manfred Richter from Pixabay

隨著川普 總統指示調整先前的環保標準，塑膠吸管、高水量馬桶與白熾燈泡可能捲土重來。

今日美國報報導，川普11日在他的社群媒體平台Truth Social呼籲制定「符合常識的燈泡標準」，並稱他正指示環境保護署（EPA）署長李修頓（Lee Zeldin）立即修改相關法規。

在同一篇貼文中，川普還呼籲制定有關淋浴、馬桶、洗衣機與洗碗機的新標準。

高效省水馬桶標準是1992年在老布希總統任內制定的，要求新的馬桶沖水量不得超過1.6加侖；與此同時，水龍頭與淋浴的水量上限為每分鐘2.5加侖。

先前，美國馬桶每次沖水平均使用3.5加侖水。2017年，EPA估計一般家庭每年可減少20-60%用水量，每年可節省110元水費。

川普過去便曾批評省電燈泡與省水馬桶，2019年，他聲稱由於低水量馬桶的引入，美國人如廁不得不將沖水次數從一次變成10次、15次。

在2019年一場會議中，川普說，新的省電燈泡讓人看起來是橘色的。他表示，新的燈泡貴很多倍，且不得不說「它讓你看起來沒那麼好」。

川普日前還發布了一項行政命令，要求聯邦機構與部門停止購買、並不再提供紙吸管。他要求白宮國內政策委員會主任，制定終止使用紙吸管的國家戰略。

川普在橢圓辦公室向媒體抱怨說，紙吸管會斷裂、爆開；如果東西很熱，它們的壽命就只有幾分鐘、或幾秒鐘，「這很荒謬」。

使用塑膠吸管在美國並不違法，但自2018年起，部分城市和州開始禁用，因為擔心它們流入海中、傷害海洋生物。

一張海龜鼻孔插著塑膠吸管的照片和影片成為這類污染的代言人，多個州後來通過法令，禁止在餐飲場所使用塑膠吸管，或限制只有特殊要求的顧客才能使用；許多大型連鎖餐廳現已改用紙吸管。

根據美國能源部 資料，1973年石油 危機大幅提高了電力成本，為因應此一危機，高效節能燈泡在1970年代末開始在市場推出。

節能燈泡起初價格昂貴、發出的光線刺眼、不討喜，且外型龐大，有時甚至無法嵌入燈具。然而到2000年代，美國廠商開始銷售價格合理、造型美觀、光色更佳的產品，與白熾燈泡相比，它們的壽命極長。

2010年代，高效LED燈泡的推出，進一步將市場轉向節能照明。2022年，能源部頒發規定，開始逐步淘汰耗電的燈泡，要求在美國銷售的燈泡在2028年前必須符合新的、更高的最低效能標準。