集中10小時內進食 科學實驗：有助減緩失智症

根據一項最新研究，間歇性斷食可能有助於減緩，甚至是逆轉阿茲海默症(Alzheimer's)的症狀。示意圖。（圖／123RF）

根據一項最新研究，間歇性斷食可能有助於減緩，甚至是逆轉阿茲海默症 (Alzheimer's)的症狀。

研究人員發現，每天集中在十小時內進食，可改善認知功能並減少澱粉樣蛋白前驅蛋白(Amyloid Precursor Protein)的累積；澱粉樣蛋白前驅蛋白的累積是阿茲海默症的典型症狀。

這對於在早上8點吃早餐的人來說，這意味著得在下午6點就停止進食。

這起針對小老鼠進行的研究還發現，限時飲食可改善小老鼠的記憶和睡眠習慣，顯示這種飲食方法，不僅可以預防癡呆症，還可以逆轉其症狀。

聖地牙哥 加大(University of California, San Diego)神經科學家、研究資深作者德斯普拉茨(Paula Desplats)博士指出：「我的家人很不幸的受到阿茲海默症的影響，我一直都很希望能從事轉化科學研究，並以某種方式來幫助患者。」

她說：「限時餵食是個可以讓人輕鬆且立即融入生活中的策略。」

研究人員指出，大約有80%的阿茲海默症患者，會經歷包括夜間睡眠困難和認知功能惡化等晝夜節律(circadian rhythm)紊亂的問題。

晝夜節律被稱為是人體的24小時內部生理時鐘，負責調節包括睡眠、體溫、新陳代謝和荷爾蒙釋放等生理過程。

患者經常會在半夜時間醒來，並在意識模糊的狀態下活動，大幅增加他們受傷的風險；而這種睡眠週期紊亂的問題，更是許多阿茲海默症患者需要住院的主要原因之一。

「我們假設阿茲海默症患者出現的晝夜節律紊亂，是神經退化性疾病的結果，但事實很可能剛好相反，」德斯普拉茨指出，「晝夜節律紊亂可能反是導致阿茲海默症的主要因素之一。」

這篇發表於Journal Cell Metabolism的研究，是透過讓一群透過基因改造而罹患阿茲海默症的老鼠，採用不同的餵食模式，來研究阿茲海默症與晝夜節律之間的關聯。

而其研究結果顯示，間歇性斷食能透過調節晝夜節律，來減少大腦中澱粉樣蛋白分子的產生。

間歇性斷食是一種飲食計劃，在這計畫中，你可在進食期間內正常飲食，但延長減少飲食量或不飲食的禁食期間。

間歇性斷食眾所皆知，可以有效幫助人們減肥並改善慢性病狀況。