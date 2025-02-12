可重複使用的Ziploc塑膠袋 解決環保與安全爭議

無論是用來儲存剩菜、分裝冷凍湯，或是用來準備餐點，塑膠袋可以說是廚房中最通用的產品。Image by Erik Mclean from Pexels

無論是用來儲存剩菜、分裝冷凍湯，或是用來準備餐點，塑膠袋可以說是廚房中最通用的產品。但不可否認，在塑膠袋過度使用和不當處理方面，有著嚴重的問題；有越來越多美國人也都認為，塑膠污染問題很嚴重；儘管市面上有許多優質非塑膠的儲存選項，但多數人仍都會選擇塑膠袋這個經濟實惠且隨手可得的選項。

一個鮮少塑膠袋的簡單方法，就是重複使用。但重複使用塑膠袋真的就安全嗎？根據保鮮容器大廠Ziploc員工，你可以安心重複使用他們的夾鏈塑膠袋。

「因為Ziploc品牌的袋子採用優質材料製成，足夠堅固耐用到可重複使用，」Ziploc一名發言人表示，「我們的塑膠袋可以重複使用多次。」

如何清潔塑膠袋

雖然重複使用塑膠袋是安全的，但出於衛生目的，使用過還是得要清潔一下，並並減少任何殘留的氣味。清洗夾鏈袋很簡單，只需在袋中加入溫水和洗碗精就好，然後拉上拉鍊，輕輕晃動帶中的肥皂水。

請注意，不要搖晃得太劇烈，並要小心別把袋子島過來，這樣很可能會導致夾鏈的部分損壞；夾鏈一但損壞，袋子的有效性和使用壽命就會縮短。

「徹底沖洗，然後把多餘的水分甩掉，將袋子完全晾乾後再重新使用，」Ziploc表示；晾乾塑膠袋也很簡單，無需額外烘乾的產品，只需用利用碗架，好確保袋子保持打開的狀態，並讓空氣能流通就夠了。

延長塑膠袋使用壽命

適當的清潔和乾燥，是延長塑膠袋使用壽命的最佳方法。清潔塑膠袋是請小心，別撕裂或刺穿了塑膠袋；根據袋子中存放的物品，使用者可重複使用該塑膠袋多次；不過，有些時候，最好還是用完一次就丟掉。

Ziploc發言人表示：「我們不建議重複使用裝過生肉、魚、蛋，或可能引發過敏食物等物品的袋子，因為這可能會引發食品安全問題。」他補充指出，袋子一旦放入冰箱後，其使用壽命就不會受到任何影響。

除了不要重複使用裝過生肉和常見食物過敏原的袋子外，番茄醬等強酸性成分的食物會造成塑膠袋變色，且造成任何塑膠製品使用壽命縮短，其中就包括夾鏈袋。