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不吵架、不洗頭？元宵節10大禁忌指南

世界新聞網／即時報導
元宵節除了點燈和吃元宵等慶祝活動，命理師也提醒有些禁忌必須遵守。路透
元宵節除了點燈和吃元宵等慶祝活動，命理師也提醒有些禁忌必須遵守。路透

今年元宵節是2月12日，是傳統上慶祝農曆新年的最後一天，也是農曆新年的第一個月圓之夜。

元宵節除了點燈和吃元宵等慶祝活動，命理師也提醒有些禁忌必須遵守，才能保證新年豐收吉利。

1. 不要與家人發生爭執

元宵節又稱「上元節」，是道教的福神天官大帝的生日。

天官大帝的生日應該是喜慶的，已婚夫婦應該避免衝突，父母也要確保子女不哭不鬧，不要打罵孩子，以免為家庭帶來厄運。

2. 不要理髮或洗頭

「髮」與「發」是諧音字，因此在元宵節理髮被認為象徵著削減自己的財運，而洗頭則被認為代表洗掉自己的財富，導致新的一年沒有積蓄。

3. 避免不必要的就醫

除非需要緊急醫療照護，否則應避免在元宵節看醫生，因為這樣做被認為是新年疾病持續的徵兆。

４. 不要遺失財物

在元宵節遺失財物，表示沒有能力管理財務，容易錯失全年的好機會，因此應格外小心，避免在這一天遺失貴重物品。

５. 不要借錢

元宵節不宜借錢，否則自己的好運會被他人借走。

６. 米缸、水缸不見底

家中米缸和水缸在元宵節見底有「斷炊、斷水」之意，被認為是生活不富足的不祥之兆。

７. 勿弄破衣物、弄壞東西

元宵節是眾人同慶的歡樂時刻，因此衣物破損或損壞物品象徵財物損失和來年不幸，應及早進行檢查，防止損壞。

８. 忌殺生或見血

天官是三大帝官之首，代表福星，相傳福星下凡時，若傷害生靈或見血會帶來經濟損失，並可能在整年中發生血光之災。

不過，從事特定職業的人可免於此禁忌。

９. 不要說髒話

在元宵節說髒話或惡語會使人在來年容易說錯話或引起爭執，反之，應多說好話，多做善事，以確保來年順風順水。

1０. 忌穿黑白

黑色和白色在傳統中象徵喪事，在元宵節穿著會帶來不幸，應多穿紅色或配戴紅色飾品。

元宵節

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