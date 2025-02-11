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調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

編譯潘勛／即時報導
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蘋果公司分享三種設定供用戶調整，可以讓電池時間延長一倍。(路透)
蘋果公司分享三種設定供用戶調整，可以讓電池時間延長一倍。(路透)

許多蘋果iPhone手機用戶最怕看到螢幕上顯示「電量低」的訊息；現在，蘋果公司分享三種設定供用戶調整，可以讓電池時間延長一倍，即自動調整亮度(auto-brightness)、自動鎖定(Auto-Lock)及取得用戶所在地點(Location Services)；這些功能都設定為出廠值，但都很容易調整。

每日郵報(Daily Mail)報導，自動調整亮度容許電子設備隨著周遭光亮程度，自動調整螢幕亮度。這個功能用內建的光線感測器，偵測四周，改善閱讀，減少眼睛的壓力，用正確的設定延長手機使用電量。

打開iPhone的設定，會有「螢幕顯示與亮度」選項，再挑顯示與文字大小，再拉到自動亮度，把該選項關閉，如此可以停止手機按周環境自動調整。由表單上啟用「夜覽」也能延長電池壽命。這個特色的作用與自動亮度類似，用時間及手機的地理位置判定你所處地點是否日落了，降低亮度而合宜地調整，適應你周遭的光線。

自動鎖定可以在一段時間沒使用後，自動關閉及鎖住手機，目的也是想節約電池電量。蘋果表示，用戶應啟用這項功能。要使用這項功能，點擊設定後挑選「螢幕顯示與亮度」，再下拉找到自動上鎖，減少時間，以延長手機的電池壽命。

蘋果另建議用戶把「永遠顯示」(Always-On)這個功能關閉。本功能用變暗的顯示而保持手機清醒，即使手機上鎖，仍顯示通知；雖說永遠顯示是故意設計的，盼對電量耗盡的影響減到最小，但停用這個特色功能仍有助於節約你手機電池所存電量。

永遠顯示的出廠設定值是啟用，但可以按找出自動鎖定的步驟，來找出這個功能，決定要開還是關。

用戶下載新的app，就會出現小小的灰色方框，上頭有一批選項，容用戶決定是否准許該app搜集地點資訊。

把app的定位服務關閉掉，能大大改善電池壽命，原因在不時使用GPS追蹤用戶身處地點，會大量消耗電力。

要關掉該設定，用戶要到設定裡，找到「隱私權及安全性」(Privacy & Security)，就會看到定位服務，知道哪些app 能取用你的地點。

你可以關閉定位服務，或者挑選哪些app，而你不要它們追蹤你身處地點。

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