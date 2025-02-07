婚禮請柬多次校對 關鍵字「多一個字母」新娘差點暈倒

準新娘分享自己校對多次但仍沒發現的出包婚禮請帖事件。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Veronika Pfahler-Kühnelová）

待嫁新娘珍妮佛‧邁爾(Jennifer Meyer)花600元請印刷廠印好200張婚禮請帖，收到時迫不及待打開，才發現「婚禮」(wedding)的字母多了一個d，「差點昏倒」；她表示，自己校對了約20次，還請老媽幫忙校，沒想還是出錯，幸好印刷公司重印，還沒向她多收錢。

每日郵報(Daily Mail)報導，珍妮佛收到那一小箱印好的紅帖，滿心歡喜打開，結果發現每張都印著「weddding」，而非正確拼音的「wedding」。

23歲的珍妮佛拍TikTok 影片，說自己很努力才沒昏倒。她說自己在1月19日向「Minted」印刷廠下訂，印200張，在此之前讀大樣「約20次」，甚至請媽媽也幫忙校過。

珍妮佛說，印刷公司曾幫忙她抓出沒列「敬請賜覆」(RSVP)日期，所以她補上了，第二次再檢查好請帖大樣，「我真不曉得怎麼沒查出打字出包，我媽也一樣」。

珍妮佛決定請印刷公司修正這個問題，她坦承自己做好心理準備，要支付補正請帖的費用了。

然而她驚喜地發現，印刷公司不收額外費用，就替她寄來修正好的修正版紅帖。

她充滿感激地說，Minted公司客服是自己合作過的結婚產業裡最棒的了，笑說「不然，我可能要寄出錯的請帖，祈禱收件人沒注意到那個錯字了。」

有時收到印好的請帖後，會發現錯誤顯而易見，但要找出印刷、打字錯誤，其實並非人人都能輕易辦到。

看完珍妮佛影片後，不少人安慰她，並分享自己也出錯的或沒注意之處。有位新娘說自己是位老師，她自行設計、訂購並寄出請帖，才發現11月(November)拼錯了；幸好婚禮攝影師很貼心，注意沒把這個錯誤拍入婚錄紀錄片裡。