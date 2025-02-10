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消除「富貴包」 睡眠專家：絕不要使用2個枕頭

編譯周靜芝 / 即時報導
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示意圖。Image by Niels Zee from Pixabay
示意圖。Image by Niels Zee from Pixabay

一位睡眠專家對習慣睡兩個枕頭的人提出警告，並說明需停止這樣做的原因。每日郵報報導，物理治療科醫師珊蜜·喬（Sammy Jo）在抖音TikTok）影片中分享了這項重要訊息。

她指出，要克制在床上睡兩個枕頭的舉動，因為這會加重上背部的「富貴包」（Dowager's Hump）症狀。克利夫蘭診所表示，這通常是姿勢不良所造成，但也可能是骨質疏鬆症或脊椎退化性病變的結果。

珊蜜說，在白天，人們有很長時間會呈現肩膀前傾的姿勢；如果躺在床上時，再使用兩個枕頭，等於延續不良姿勢所形成的曲線，而不是讓頸部與脊椎向後拉伸成一直線。

她建議，平躺在床上，且只使用一個枕頭或較平的枕頭，或是用捲起來的毛巾或其他物品來支撐身體曲線。她說，在睡覺時，如果可以的話，盡量讓身體伸直一些。

此外，這位專家還提醒網友警惕那些強調能符合身體形狀的床墊。她說，儘管它能順應身體的曲線，但可能難以調整睡姿。

珊蜜表示，若白天八個小時都保持同一種姿勢，且沒有讓脊椎伸展拉直，久而久之走路時就會有點駝背，且看來無精打采。

不過，如果不能只睡一個枕頭，珊蜜也提供一個伸展運動，可改善頸椎問題。這個伸展動作包括將背與頭部貼牆站立、雙膝彎曲，接著手掌朝外、拱起肩膀前後移動。

如果可以在不感到疼痛下完成這項伸展動作，珊蜜建議，可進一步將雙臂放在頭上，雙手交叉、左右移動雙臂。

許多人在留言區表示，他們晚上睡覺時會使用兩個以上的枕頭。一人表示，他的三個枕頭都擠在一起，且是趴著睡覺；另一位分享說，她是側睡、用三個枕頭：一個在頭下，一個放膝蓋間，抱著第三個。

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